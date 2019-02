NSB må ut med millionbeløp for forsinkelser

Flere har omtalt det som sjokkartet og at de ble totalt overkjørt

Saken oppdateres.

Beløpet er 22 prosent høyere enn året før, da summen endte så vidt under én million, skriver Dagsavisen.

– Punktligheten var ikke god i 2018. Det var også mye oppmerksomhet om refusjonsordningen, og vi ba våre kunder om å benytte seg av denne muligheten, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz.

Dersom NSBs langdistansetog er mer enn én time forsinket, kan passasjerene kreve å få tilbake halvparten av det de har betalt for reisen. For andre tog slår refusjonsordningen inn dersom toget ved forsinkelser på over en halvtime.

– Det kan godt være at det er flere som kan ha hatt grunn til å sende inn krav til oss, svarer Scholz.