Dagbladet: To nye varsler i Frp

Saken oppdateres.

Det er organisasjonsutvalget som behandler de nye varslene.

- Jeg kan bekrefte at organisasjonsutvalget har mottatt to nye varsler i 2019, av varierende alvorlighetsgrad. Sakene er under behandling, sier Andersen til Dagbladet.

Han vil ikke svare på om varslene dreier seg om seksuell trakassering, eller om de gjelder tillitsvalgte på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

Det er ikke kjent om varslene gjelder samme person.

Flere varsler

Organisasjonsutvalget ble inntil nylig ledet av Helge André Njåstad. Han trakk seg fra alle verv i partiet etter å ha delt sensitive opplysninger med en partifelle.

Frp har fra før av behandlet totalt ni varslersaker av ulik alvorlighetsgrad.

Et flertall av partiene har behandlet varsler i løpet av 2017 og 2018. Ap og Høyre, de to største partiene, mottok flest varsler om seksuell trakassering.

Flest i Ap og Høyre

Ap har til sammen behandlet om lag 30 saker.

- Vinteren 2017/2018 behandlet vi til sammen et tjuetalls saker mot ulike personer i partiet. Senere i 2018 behandlet vi i underkant av ti saker knyttet til seksuell trakassering lokalt i partiet, opplyste Aps kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i en epost til NTB i februar.

I februar ble det kjent at også Høyre hadde mottatt to nye varsler etter fjorårets oppvask, som begge gjaldt forhold som lå tilbake i tid.

Fra før hadde partiet mottatt til sammen 35 varsler med ulik alvorlighetsgrad, som berørte 21 ulike personer.