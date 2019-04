Opplever tekniske problemer etter skattemeldingen ble tilgjengelig

Her er årets knuter for russen i Trondheim

Saken oppdateres.

Onsdag kveld slapp Skatteetaten selvangivelsen elektronisk. Det betyr at man via ID-porten nå kan sjekke om man får igjen på skatten, eller om det blir baksmell.

Skatteetaten melder på sine sider at det er stor pågang og at man oppfordres til å prøve igjen senere.

Forventer stor trafikk

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) skrev i en pressemelding tidligere onsdag at det er forventet stor trafikk på løsningen, men at «Difi er i beredskap for å gje brukarstøtte og handtere den store trafikken».

Skattemeldinga blir gjort tilgjengeleg gjennom et samarbeid mellom Skatteetaten, Altinn, Difi (ID-porten) og leverandørene av innlogging i ID-porten.

Det er også forventet stor pågang torsdag morgen.

Foreløpig skatteberegning

Skattemeldingen inneholder en foreløpig skatteberegning. Det endelige skatteoppgjøret er klart tidligst i juni, mens de siste skatteoppgjørene ikke er ferdige før i oktober.

Privatpersoner har frist til 30. april for å endre og levere skattemeldingen. For næringsdrivende er fristen 31. mai.