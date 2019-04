Tiltalt for seksuelle overgrep mot over 250 barn

I løpet av ti minutter kjørte 116 biler gjennom rundkjøringen. To av tre blinket feil

Saken oppdateres.

En mann i 40-årene er tiltalt for seksuelle overgrep via internett mot flere hundre barn, hovedsakelig gutter, i alderen 9 til 15 år, opplyser Oslo statsadvokatembeter i en pressemelding. De fornærmede er fra ulike deler av landet, og omfatter også mindreårige bosatt i Sverige og Finland. Den tiltalte selv er bosatt på Romerike.

Øst politidistrikt har siden november 2017 etterforsket saken, og tiltalen som ble utferdiget omhandler 256 barn. Han ble pågrepet i januar 2018 og har sittet varetektsfengslet siden. Alle landets politidistrikter har vært involvert i etterforskingen.

Overgrepene er begått via kommunikasjonstjenestene Omegle og Skype. Det er ikke avdekket fysiske møter.

Tiltalepunktene er som følger:

I en periode fra februar 2014 til januar 2018 skal han ha forledet barn under 14 år til å gjøre seksuelle handlinger foran webkamera. Han utga seg blant annet for å være en ung jente/gutt. I perioden hadde han minst 245 slike samtaler med 142 ulike barn under 14 år.

I cirka samme tidsrom skal han ha forledet barn mellom 14 og 16 år til å gjøre seksuelle handlinger foran webkamera. I perioden hadde han minst 210 slike samtaler med 101 ulike barn mellom 14 og 16 år.

Fra mars 2014 til desember 2017 skal han ha forledet barn under 16 år til å kle av seg foran webkamera, prate seksuelt, sende seksualiserte bilder og/eller videoer av seg selv. I perioden hadde han ha hatt minst 33 slike samtaler med 29 ulike barn under 16 år.

Fra januar 2015 til oktober 2017 skal den tiltalte ha benyttet 1842 bilder han tidligere hadde mottatt og/eller produsert under videosamtaler med unge gutter, og utga seg for å være noen andre.

Fra januar 2014 til januar 2018 skal tiltalte ha oppbevart 93 231 bilder og 17 videoer som viste barn i seksuelle situasjoner. Av disse var 89 694 stillbilder han selv laget under videosamtaler med barna.

Saken vil gå for Nedre Romerike tingrett fra og med 7. oktober i år.