Kjell Ingolf Ropstad blir far igjen

Saken oppdateres.

Kjell Ingolf Ropstad og kona Arnbjørg Vedelden Ropstad delte begge nyheten på sosiale medier torsdag, ifølge Dagen.

– Høsten 2019 blir en spennende høst. Ikke bare er det valg, vi starter også med våkenetter, ammetåke og bleieskift på nytt. Anna Louisa gleder seg over tittelen «storesøster», og vi håper hun blir like begeistret for det lille nurket som kommer. Vi gleder oss! skriver KrF-lederen.

Terminen er i midten av oktober. Ropstad tar permisjon fra jobben som barne- og familieminister.

– Ja, det er på sin plass, sier han til Dagen.

Når og hvor lang permisjonen blir er ikke klart, men etter at datteren Anna Louise ble født, tok han ut tre måneder.

