SV vil ha redegjørelse fra Kallmyr i Stortinget innen fredag

Saken oppdateres.

I brevet viser Lysbakken til debatten i Stortinget 17. juni, hvor statsråden sa at han ville orientere Stortinget om utsendelsen av den afghanske familien på en egnet måte, når han hadde det fulle bildet.

– Aksjonen er nå avsluttet, barna er i Norge og på vei hjem til Trondheim. Vi vil derfor be om at statsråden kommer til Stortinget for å redegjøre om aksjonen så snart som mulig og før Stortinget går fra hverandre, heter det i brevet fra SV-lederen.

Saken om Abbasi-familien har engasjert og vekket følelser hos mange, spesielt i Trondheim hvor familien har bodd.

Fredag 21. juni er siste dag i vårsesjonen på Stortinget.