Dovrebanen gjenåpnet for trafikk

To stasjoner på Dovrebanen stengt for trafikk

Saken oppdateres.

Klokken 16.15 onsdag ettermiddag meldte politiet i Innlandet om brann i et lokomotiv på Fokstua stasjon i nærheten av Dombås.

- Det er brann i et godstog. Vi har nå fått oversikt over hva som er i de forskjellige vognene, og det er ingen alvorlig brennbar last i vognene nærmest lokomotivet som nå brenner, sier operasjonsleder Sidsel Svarstad ved Innlandet politidistrikt.

Brannvesen og politi rykket ut. Det er ikke meldt om noen personskader, og det var kun lokfører til stede i toget.

Passasjertog fra Trondheim forsinket

Strekningen Dombås-Hjerkinn var stengt for togtrafikk, men er nå åpnet.

- Togene kjører, men det kan fortsatt oppstå forsinkelser og innstillinger inntil vi er i normal drift, melder Vy.

Et sørgående tog fra Trondheim er så langt det eneste av Vys tog som har blitt rammet. Det ble stående på Hjerkinn og vente på avklaring.

- På Fokstua er det to spor. For at et tog skal komme forbi er det forutsatt at brannen blir slukket, og at kontaktledningen som forsyner togene med strøm ikke er ødelagt av brannen, sa pressesjef Åge-Christoffer Lundeby.

Brannfarlig last

Noen av vognene langt bak i godstoget er lastet med veldig brennbart isopropanol og metanol. Ifølge operasjonsleder Sidsel Svarstad har det ikke vært fare for spredning dit.

- Isopropanolen og metanolen er så langt bak i toget at brannmennene er framme ved lokomotivet og jobber, sier hun.

Årsaken til brannen er fortsatt ukjent.