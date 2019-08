XXL tar selvkritikk for ledertreningsprogram

Saken oppdateres.

To ganger i året har grupper med norske og svenske XXL-ansatte dratt på ledertreningsprogrammet Camp XXL på Langåsen i Finnskogen.

Ifølge tidligere XXL-ansatte som deltok på tredagerskurset, som i flere år hadde navnet «krigsskolen», ble det brukt straffemetoder som helling av iskaldt vann over hodet på ansatte iført undertøyet.

Jon Harald Espolin Johnson, som er XXL-konsernets direktør for trening og utvikling, sier til E24 at campen kunne oppleves i overkant røff i formen, blant annet med «negative» konsekvenser for lagene som presterte dårligst under kurset. Han mener medieomtalen den siste tiden har gitt en intern oppvåkning.

– Vi har nok vært litt naive, både i møte med omverdenen og hvordan noen ansatte kan oppleve dette. Og det må vi som ledere ta ansvar for, sier treningssjefen.