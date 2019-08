Artisten Anne Grete Preus er død

Odd Arne falt ned fra et tak som ung snekker. Da tok han et valg han ikke angrer på i dag

Saken oppdateres.

Ifølge NRK døde artisten Anne Grete Preus etter en tids sykdom, bekrefter hennes manager Rune Lem. Hun ble 62 år gammel.

– Anne Grete var en praktfull artist og et nært og sjenerøst menneske. Vi som var nær henne sørger nå, sier Lem til NRK.

Preus vant Spellemannprisen fire ganger. I 1994 vant hun prisene for årets kvinnelige artist, årets album og årets hit. I 2014 ble artisten tildelt hedersprisen under musikkprisutdelingen.

I 2007 fikk Preus nyresvulst. Før sommerne ble alle konsertene hennes avlyst etter at hun ble syk på nytt.

Preus har vært åpen om hvordan livet forandret seg etter sykdommen. I et intervju til NRK sa Preus, like etter at sykdommen ble oppdaget, at den tiden man har i livet må man ta godt vare på.

Senest i 2018 mottok hun Anders Jahres kulturpris for musikken sin.