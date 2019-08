Måling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb

Se bildene fra Toppidrettsveka: 20 000 mennesker møtte opp for å se Klæbo og Co

Hele 85 prosent av de folkevalgte svarer at de mener Grande gjør en dårlig jobb. Det kommer fram i en måling gjort av Respons Analyse og NorgesBarometeret, omtalt av VG. 1.029 velgere og 1.351 folkevalgte i norske kommunestyrer ble mellom 12. og 22. juli spurt om de mener de ulike partilederne gjør en god jobb og hvem de tror blir sittende fram til stortingsvalget i 2021.

Deltakerne i undersøkelsen har heller ikke tro på Grandes fremtid som leder. Kun 16 prosent av de folkevalgte tror hun blir sittende, mens 19 prosent av velgerne svarer det samme.

Målingen ble gjort før den siste tids bompengestrid i regjeringen.

Grande selv sier til VG at hun tar målingen som en utfordring.

– Det er åpenbart et potensial for å gjøre det bedre. Men jeg håper folk ser den jobben Venstres stortingsgruppe, jeg og mange av Venstres lokalpolitikere har gjort de siste dagene for å sikre et stort kollektivløft og en grønn transportplan for hele landet, sier hun.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) topper listen. 72 prosent av politikerne og 60 prosent av velgerne mener han gjør en god jobb.

Deltakerne har størst tro på at Erna Solberg (H) blir sittende fram til neste stortingsvalg, med 81 prosent fra politikerne og 70 prosent av velgerne.