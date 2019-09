Nesten, men ikke helt for Astrid S 4

Saken oppdateres.

– Dette er en ufattelig trist dag, sier en preget Simonsen til VG.

VG møtte Simonsen i Alta søndag ettermiddag. Simonsen er daglig leder i Helitrans, som eier helikopteret som lørdag styrtet i Alta. Seks omkom.

Helitrans har hovedbase på Værnes i Stjørdal. Helikoptret som har styrtet opererer ut fra Alta.

Må ta vare på hverandre

På spørsmål fra VG om hvordan han vil beskrive dagen, svarer Simonsen:

– Tung. Det er tungt, og tøft for alle kolleger og familien til de som er rammet, både pilot og ikke minst for familiene til de som satt på. Det er tøft. Det er beinhardt.

Simonsen forteller videre at det er satt krisestab i selskapet. Flere i ledelsen har reist opp til Alta, og flere vil komme etterhvert.

– I dag handler det om å ta vare på hverandre, sier Simonsen til VG.

Helitrans er et av landets største helikopterselskap. De har baser over hele landet, men hovedbasen er på Trondheim Lufthavn Værnes. Helitrans skriver på sin hjemmeside at de har totalt cirka 65 fast ansatte, hvorav 25 årsverk er piloter fordelt på baser i hele Norge.

Helikopteret som havarerte lørdag ettermiddag var av typen Airbus AS-350B, og er franskprodusert.