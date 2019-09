Frigir navn etter helikopterulykken

– Det er veldig sterkt å være her oppe i fjellet

Han scoret i debuten sist helg. I dag får Bakenga sjansen fra start for Ranheim

Hege gikk opp to karakterer da hun klaget på eksamen

Lensmannen i Alta: – For tidlig å si noe om årsaken til helikopterulykken

Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen

Hege gikk opp to karakterer da hun klaget på eksamen

Saken oppdateres.

Søndag kveld gikk politiet ut med navn på fire av de omkomne etter helikopterstyrten i Alta. Dette etter at pårørende er varslet.

Fire av de omkomne fra Alta var Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Kevin Berg (20). Det var en vennegjeng der alle var født i 1998 og 1999.

Kine Johnsen og Kevin Berg var søskenbarn i følge NRK.

Kevin Berg var sønn til Ronny Berg som er sentralstyremedlem og tidligere statssekretær i Frp.

I tillegg var det to andre personer som omkom, disse ønsker ikke politiet å opplyse navnene på av hensyn til pårørende. Dette er ifølge NTB en 22 år gammel kvinne fra Alta og piloten som er en 27 år gammel mann med svensk statsborgerskap.

LES OGSÅ: - Det er veldig sterkt å være her oppe i fjellet

De omkomne blir søndag kveld hentet ut av området. Mandag sendes de til Tromsø for identifisering. Det opplyste lensmann Øyvind Lorentzen under et pressemøte ved 20.30-tiden søndag.