Har gps-data av ulykkes-helikopterets rute

Dette kom fram under en pressekonferanse politiet og havarikommisjonen holdt i Alta mandag morgen. Til sammen seks personer døde i helikopterulykken, som skjedde lørdag kveld i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta.

Seks personer omkom i helikopterulykken i Alta lørdag. Det opplyser Finnmark politidistrikt søndag morgen. Fem av de omkomne er personer i 20-årene fra Alta.

Helikoptret var leaset, men ble operert av selskapet Helitrans, som har sin hovedbase og sitt hovedkontor på Værnes.

- Politiet vil fortsette åstedsarbeidet på ulykkesstedet. Vi har bistand fra Kripos-representanter i dag og støtte fra Sivilforsvaret, fortalte lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen under pressekonferansen.

Daglig leder i Helitrans, Richard Simonsen forteller at selskapet har satt krisestab etter helikopterulykken i Alta.

Kjenner ikke til feil

Sightseeingturen de fem ungdommene var med på var én time forsinket. Verken politiet eller havarikommisjon er kjent med at det skal ha vært problemer med helikopteret i forkant av ulykken.

- Vi har ikke fått indikasjon på at forsinkelsen skyldte noe teknisk, sier Kåre Halvorsen fra Statens havarikommisjon for ulykker.

Helikopterselskapet Helitrans setter alle sine helikoptre midlertidig på bakken etter ulykken i Alta lørdag som kostet seks personer livet.

Politiet har sikret seg flere snapchat videoer fra de fem ungdommene som var med i helikopteret. Ifølge lensmannen er det ikke trolig at det finnes opptak av selve ulykken. Politiet og havarikommisjonen er imidlertid kjent med ruta de fløy før selve ulykken.

- Vi har opplysninger om hvor de har flydd. Dette deler vi med havarikommisjonen, sier lensmannen.

Halvorsen opplyser at Helitrans har såkalt Flight following, et system som gir et gps-plot av ruta til deres fartøy.

- Det er riktignok et grovt plot, men det viser i grove trekk ruta, sier han.

Han er ikke sikker på om det finnes høydedata som kan si noe om hvor høyt de fløy før sammenstøtet med bakken.

Får bistand fra produsenten

Halvorsen fra Statens havarikommisjon for ulykker forteller at de brukte søndag til å snakke med vitner og skaffe et overblikk over ulykkesstedet.

Han forteller at de vil ha med seg folk fra både helikopterprodusenten, Airbus, og motorprodusenten, i arbeidet, han sier det er en helt vanlig måte å gjøre det på.

- Dette er en fordel dersom vi finner noen komponenter med tekniske feil. Da ser vi det samme som produsenten og produsenten er de som kan gjøre endringer. Produsenten kan også ha sett flere ødelagte komponenter. Gjør de lettere for dem å kjenne dem igjen, sier Halvorsen.

Etterforskere fra politiet og havarikommisjonen vil søndag morgen starte sine undersøkelser etter helikopterstyrten i Alta lørdag ettermiddag.

Flys opp med helikopter

Både lensmannen og havarikommisjonens reprsentant beskriver ulykkesstedet som vanskelig å undersøke.

- Det er et krevende åsted å jobbe i. Vi kommer til å jobbe iherdig og bredt i dag og samle inn mest mulig informasjon, sier Lorentzen.

- Det er et kompakt ulykkessted, men det er krevend å jobbe der, sier Halvorsen.

Sentralstyremedlem og tidligere statssekretær i Frp Ronny Berg mistet både sin eldste sønn og en niese i lørdagens helikopterulykke i Alta.

Politiet og havarikommisjonen skal flys inn til ulykkesstedet på Skoddevarre med helikopter.

- Det er meldt dårlig vær utover dagen. Det kan begrense framdriften, sier Halvorsen.

han understreker at det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken.

- Vi har ikke satt deadline for hvor lenge vi blir på stedet. Vi blir der til vi er ferdige. Det vi finner nødvendig å ta med for detaljundersøkelse vil bli tatt med til våre lokaler på Kjeller, sier han.