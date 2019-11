Politiet: Vi er spent på Havarikommisjonens Helge Ingstad-rapport

Saken oppdateres.

– Vi er veldig spent på hva Havarikommisjonen konkluderer med, sier politiadvokat Ole Bjørn Mevatne i Vest politidistrikt til NTB.

Han jobber med etterforskningen av hva som skjedde da fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS ved Stureterminalen i Hordaland natt til 8. november i fjor.

Fredag formiddag presenterer Havarikommisjonen den første delen av deres utredning om ulykken på en pressekonferanse. Delrapporten som presenteres da, handler om det som skjedde fram til kollisjonen mellom de to skipene.

Sjøforsvaret har også varslet at de fredag vil holde en pressekonferanse i forbindelse med Havarikommisjonens rapport. Her vil de snakke om det forebyggende arbeidet etter ulykken og i tiden fremover.

Havarikommisjonens rapport om det som skjedde etter kollisjonen, hvor Helge Ingstad sank da vaierne som sikret fregatten, løsnet, vil etter det NTB kjenner til komme på et senere tidspunkt.

Blir ikke reparert

I kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS fikk fregatten en stor flenge i siden som gjorde at den tok inn vann. Ved hjelp av slepebåter ble skipet dyttet på grunn for å hindre at det sank til bunns. Her ble Helge Ingstad sikret med vaiere.

Natt til 13. november røk imidlertid flere vaiere, og etter kort tid lå mesteparten av fregatten, som kostet rundt 4 milliarder kroner, under vann.

I mars ble marinefartøyet hevet og løftet opp på en lekter. Skipet ligger nå på Marinens hovedbase på Haakonsvern.

I sommer bestemte regjeringen at de ikke vil reparere KNM Helge Ingstad. Beregninger viser at det vil koste 12 til 14 milliarder kroner å reparere fartøyet, mens det vil koste 11 til 13 milliarder kroner å bygge et nytt, tilsvarende fartøy.

Konstruksjonsfeil og misforståelse

Havarikommisjonen kom 29. november i fjor med en foreløpig rapport om ulykken.

Kommisjonens foreløpige analyse var da at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til fregattulykken, og at den skyldes flere faktorer og omstendigheter. Etter det TV 2 erfarer er det også hovedkonklusjonen.

En av faktorene var misforståelsen som oppsto på broen da lysene fra tankeren ble oppdaget. Det var også vaktskifte på broen like før ulykken. Kommisjonen pekte samtidig på at en konstruksjonsfeil på skipet gjorde at store vannmasser kunne fylle rom etter rom under dekk etter at det ble hull i skroget.

Tre personer er mistenkt

Tre personer har fremdeles status som mistenkt i saken – losen på tankskipet Sola, vaktsjefen på KNM Helge Ingstad og operatøren ved trafikksentralen på Fedje.

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne sa til VG tidligere denne uken at de også vurderer foretaksstraff mot Forsvaret og Kystverket etter ulykken.

Mevatne sier til NTB at de er oppmerksom på at det kan være elementer i Havarikommisjonens rapport som kan ha betydning for etterforskningen.

– Vi vil helt klart følge med på det som skjer under fremleggelsen av rapporten og se på hvilke spørsmål Havarikommisjonen stiller, sier Mevatne.

– Uansett er vår etterforskning neppe ferdig på denne siden av nyttår.