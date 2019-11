Telenors nettside er nede

Nå må det ha tiltet for fylkesordføreren

Saken oppdateres.

- Det er en feil som er knyttet til Telenors interne kontornett. Det får ingen konsekvenser for kundene våre sin dekning, sier informasjonssjef Magnus Line hos Telenor.

Han forteller at en følgefeil av dette er at det verken går an å gå inn på telenor.no eller å ringe til kundeservice. Appene som er tilknyttet Telenor kan helles ikke brukes når det interne nettet er nede.

- Vi anbefaler derfor at folk tar kontakt med oss på Facebook, sier Line.

Det er uvisst hvor lenge problemer kommer til å vedvare.

- Det er ingenting som indikerer på at det er hacking eller noe ondsinnet som har skjedd. Vi jobber iherdig med å løse situasjonen, og oppdaterer så fort vi vet noe mer, sier Line.