Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning

Saken oppdateres.

Advokat Brynjulf Risnes bekrefter overfor NTB at Frode Berg kom sammen med ham til Gardermoen lørdag kveld.

Til NRK sier advokaten at det er mange følelser i sving hos Berg etter hjemkomsten.

– Han er naturligvis veldig medtatt. Han har sittet i fengsel i to år i et fremmed land under litt vanskelige forhold og har selv hatt problemer med å forstå bakgrunnen. Han har også delvis vært kritisk til andre personer som har satt ham i denne situasjonen. Samlet sett har dette gjort fengselsoppholdet fryktelig vanskelig for ham, sier Brynjulf Risnes.

Overlykkelig

Han sier det vil ta tid for Frode Berg å lande.

– Han har vært gjennom en umenneskelig påkjenning. Det er uforståelig for ham hvorfor han havnet i fengsel. Han er veldig preget av det. Det har vært fryktelig tungt, og det er vanskelig for ham å forstå hva som skjer, sier Risnes til Dagbladet.

Advokaten tilføyer at Berg er lykkelig over å endelig være gjenforent med kona og datteren.

– Han er naturlig nok overlykkelig over å være fri. Men det er rett og slett vanskelig å tro det. Jeg tror det er vanskelig for oss å forestille oss hva to år i fengsel betyr, og særlig i denne situasjonen der dette kom som et dramatisk sjokk, sier Risnes til VG.

Før Berg ble løslatt var det over en måned siden han hadde pratet med kona Anita Berg.

Pressekonferanse

Berg skal nå brukte de nærmeste dagene med familien, før en pressekonferanse sannsynligvis vil holdes førstkommende tirsdag.

– Han ønsker å møte folk. Folk fra Kirkenes og pressen. Han vil fortelle om både det positive og negative, sier Risnes til Dagbladet.

– Han er innstilt på at det kommer kritiske spørsmål til det han har gjort og hans fortid. Så vidt jeg forstår er dette ting han ønsker å svare på og møte den kritikken som måtte være. Han har fått rapporter om det som har stått i norsk presse og mener det er en del misforståelser i hans rolle i det oppdraget.