Ari Behns datter: – Jeg har savnet deg så mye allerede

– Vi skulle egentlig feire jul sammen, og jeg hadde gledet meg sånn til å se deg igjen. Men nå vil jeg aldri kunne se det koselige smilet ditt og de snille øynene dine igjen. Og jeg vil aldri kunne gi deg den beste tegningen min av deg hittil, sa Maud Angelica, som er den eldste datteren til Ari Behn og prinsesse Märtha Louise, under bisettelsen i Oslo domkirke.

- Ville betydd så mye for deg

Hun viste fram en tegning hun laget av faren, og som hun egentlig skulle gi ham til jul. Hun fortalte at hun hadde brukt ti timer på å tegne den.

– Det knuser hjertet mitt at jeg aldri får gitt den til deg. Jeg vet at det ville betydd så mye for deg. Og det ville betydd så mye for meg også, sa hun.

Hun sa at faren alltid ga henne de beste komplimentene om kunsten hennes.

– Du brukte så fine store ord, og fikk oss barna til å føle at vi kunne bli noe og gjøre hva som helst, sa hun.

Datter holder minnetale

Deres tre felles døtre har både lagt en felles hilsen på båren, og hver sin enkeltkrans ved siden av. «Elsker deg for alltid», heter det i fellesbudskapet.

– Jeg kunne ikke hatt en bedre pappa, skriver den eldste datteren Maud Angelica Behn på sin krans.

– Jeg lover å ta vare på jentene dine

Ari Behns søster Anja Bjørshol mintes samtalene og de gode stundene hun hadde med broren da hun holdt tale i bisettelsen.

– Det var ingen jeg kunne snakke med slik som med deg. Du forstår. Du lytter. Du ser. Du var nysgjerrig og til stede, sa Anja Bjørshol.

Hun holdt tale sammen med broren Espen Bjørshol under Ari Behns bisettelse.

– Det er bare 17 måneder mellom oss, så du er ikke så veldig mye eldre enn meg. Det virket likevel noen ganger som to liv, sa Anja Bjørshol.

- Føles trygt å stå her bak deg

Hun snakket også om brorens døtre.

– Jeg lover å ta vare på jentene dine – de tre du elsket aller høyest, sa hun.

Espen Bjørshol tok blant annet opp hvordan broren alltid hadde vært hans beskytter.

– Selv i dag føles det trygt å stå her bak deg. Dette er en spesiell situasjon, og det er viktig for meg å si at det å velge å ta sitt eget liv ikke må forherliges, sa han.

– Denne situasjonen er uhåndgripelig. Etter at jeg ble vant til sjokket, tenkte jeg på andre pårørende som har opplevd det samme. Det må være vanskelig å ikke kjenne på vrede og skyldfølelse. Jeg unner alle som har opplevd dette, å kunne slippe de vonde følelsene og heller rydde plass til å håndtere og leve med sorgen, sa Bjørshol.

- Alltid med oss

Også kongeparet og kronprinsparet har kranser ved kisten. Kronprinsparets barn, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og Marius, har i tillegg en egen krans.

Ari Behns far og mor, og øvrig nær familie, skriver følgende:

– Elskede Ari. Du er alltid med oss.

Datterens tegning pryder programmet for bisettelsen sammen med et portrettfoto tatt av Behns nære venn Per Heimly.

Ifølge programmet, blir det tre fellessanger underveis: «Det hev ei rose sprunget», «Et barn er født i Betlehem» og «Deilig er jorden».

- Et mørke som ble sterkere

Oslo-biskop Kari Veiteberg tok opp viktigheten av å hjelpe hverandre og å snakke sant om både mørke og lys i sin tale i Ari Behns bisettelse.

– I dag, når vi tar avskjed med Ari Behn, som døde juledagen, synger vi julesanger. Vi gjør det sammen, og jeg vil si – vi gjør det nesten i trass mot det mørket som omgir livene våre og kloden vår, startet biskop Kari Veiteberg sin preken i en fullsatt Oslo domkirke fredag ettermiddag.

– Som familien var inne på, var det også i Ari Behn sitt liv et mørke. Et mørke som ble stadig sterkere det siste året. Et mørke som for ham virket uovervinnelig. Vår oppgave i dag og i dagene som kommer, er ikke å beskrive det mørket og det vonde som omgir oss. Det kommer til syne likevel.

Biskopen tok videre opp viktigheten av å snakke om sorg, og at hun håper det var mulig å gjennomgå det sammen.

Hun trakk også fram at det er viktig å være ærlig om hvordan man har det og å hjelpe hverandre.

– Tung blir veien. La oss hjelpe hverandre i dagene som kommer med å jakte etter glimt og erfaringer av tro, håp og kjærlighet i livene våre og å snakke sant om både mørke og lys. Vi skal gjøre vårt for at slike ting ikke skjer igjen.