Maud Angelica Behn får lovord for sitt sterke budskap i minneordet til faren

– Pappa må ha vært så sliten at han ikke hadde følt at han hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden, sa Behn i sitt minneord.

– Der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei. Jeg vil si til alle at det alltid finnes en utvei, selv om det ikke føles sånn. Folk vil hjelpe, du kan få hjelp, og det kan bli bedre, fortsatte hun og understreket at å be om hjelp, ikke er en svakhet.

Kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i organisasjonen Mental Helse sier at hun nesten er målløs over at en 16-åring klarer å holde en sånn tale ved sin fars båre. Hun takker Maud Angelica Behn for minneordet, som hun tror vil kunne hjelpe mange.

– At hun, som akkurat har mistet faren, sa dette, det tror jeg har stor effekt, sier Bergersen til NTB.

– Hun trenger bedre gjennom

Behns familie har siden hans bortgang 1. juledag vært åpen om at han tok sitt eget liv.

En tydelig preget statsminister Erna Solberg (H) synes Ari Behns bisettelse var en rørende opplevelse og beskriver Maud Angelicas tale som utrolig sterk. Statsministeren tok selv opp selvmordsproblematikk i sin nyttårstale etter at Behn valgte å avslutte livet.

– Jeg tror kanskje hun trenger bedre gjennom med budskapet om at du er nødt til å be om hjelp, for det er folk som er glad i deg. Det tror jeg er det viktigste vi sier til alle folk.

– Jeg tror det treffer midt i hjertet på dem som sliter og for mange pårørende, det klare, innstendige budskapet om å be om hjelp, sier statsministeren til NTB.

Vårt Land: Et vendepunkt

Både Maud Angelica og Ari Behns bror Espen Bjørshol trakk fram selvmordsproblematikken i sine taler under bisettelsen i Oslo domkirke fredag.

Leder for Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Lars Mehlum, sier til NTB at det er bra at familien peker på at det er viktig å søke hjelp.

– Jeg tror dette budskapet når fram til mange, sier han.

Vårt Land skriver fredag på lederplass at de mener Maud Angelica Behns tale er den viktigste på lang tid, og at talen kan bli et vendepunkt i arbeidet med å forebygge selvmord og selvskading.

– Hun setter ord på det mange etterlatte føler; at verken hun eller noen andre forsto hvor syk faren var. Samtidig slår den modige 16-åringen fast at ingen har skyld i det som har skjedd, skriver avisa.

Ga etterlatte et ansikt

Både Rådet for psykisk helse og Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (Leve) mener budskapet i Maud Angelica Behns minneord i bisettelsen var viktig og gikk langt utover 16-åringens sorg.

– Vi vet at følelsen av å være en byrde for sine omgivelser er veldig sterk. Hun var klar på at sånn var det ikke. Det er bare sorg, smerte og savn hos dem som sitter igjen, sier generalsekretær Terese Grøm i Leve til NRK.

– Ved å gi de etterlatte et ansikt har Maud Angelica grepet hele nasjonen, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen til kanalen.

Njie: – Talen har reddet liv

Trond Giske, nær venn med Ari Behn og fadder til Maud Angelica, syns faderbarnets tale var klok og rørende.

– Den var veldig rørende og utrolig sterkt av en 16-åring som tar avskjed med sin pappa. Samtidig også utrolig klok når hun tar det store blikket og ser at det finnes andre som sliter og som kanskje trenger å høre akkurat nå at det finnes hjelp å få, sier Giske.

Journalist og programleder Haddy Njie, som er gift med Giske, tror 16-åringens sterke tale i farens bisettelse har reddet liv.

– Hun klarer med en slik kraft å stå der i sårbarheten sin og sorgen sin, og likevel se andre. Hun ser at dette skjer hver dag, og at det finnes mennesker som akkurat nå sitter og ikke ser noen annen utvei. Jeg er sikker på at hun med den talen hun valgte å holde i dag, og med den kraften hun holdt den med, har reddet liv og har forandret menneskers liv, sa Njie til NTB etter Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke.