Reiseforsikringen dekker ikke reisefrykt

Saken oppdateres.

Det kan også være mulig å få erstatning for enkelte reiser til Italia, men det vurderes av forsikringsselskapene, skriver Aftenposten.

Det var i NRK alltid nyheter onsdag morgen at helsedirektør Bjørn Gullvåg ble spurt om han selv ville vurdere å reise til utlandet slik situasjonen nå er. Han anmodet alle om å vise sunt folkevett.

– Det er mulig å reise mange steder i verden uten å utsette seg for stor risiko, men planlegger man en reise langt frem i tid, så ville jeg nok ha forsikret meg om at jeg hadde avbestillingsforsikring. Dermed kan man replanlegge på et senere tidspunkt hvis ting endrer seg, sa Gullvåg.

Han viste til at det fortsatt er mye norske helsemyndigheter ennå ikke har oversikt over når de gjelder Korona-viruset og dets spredning.

– Det er vanskelig å planlegge i en tid hvor man har nye virus som sprer seg over hele verden. Samtidig er det ikke slik at vi kan innføre generelle reiserestriksjoner over hele verden, da vil verdenssamfunnet bryte sammen. Her må folk bruke sunt folkevett og følge med, sa direktøren.

Dekkes ikke

Forsikringsbransjen minner om at frykt for å bli smittet på en reise du ennå ikke har startet på ikke er grunn god nok til å få erstatning hvis du velger å holde deg hjemme.

– Du kan ikke planlegge en avbestilling, det er ikke slik forsikringer er ment å fungere. Den gjelder hvis det oppstår en plutselig situasjon, hvor du allerede er på reise. Et eksempel på dette er de som ble satt i karantene på grunn smittefare Da slår denne forsikringen inn, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske Reiseforsikring.

Hvis du blir syk før du reiser får du dekket tapt reise hvis du kan fremvise legeerklæring. Har du allerede bestilt en reise til for eksempel Italia og ikke ønsker å reise i frykt for å bli smittet, vil ikke det dekkes av reiseforsikringen, men Tryg forsikring gjør unntak for enkelte områder i Italia (se lenger ned i artikkelen).

– Vi har de siste dagene mottatt mange henvendelser fra kunder som har spørsmål etter at dette viruset ble påvist i Italia og andre Europeiske land. Mange er usikre. Da handler det ikke om redselen for å bli smittet, men de økonomiske konsekvensene dette kan få, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring.

UDs råd avgjør

De forholder seg til UDs reiseråd. Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til Hubei-provinsen, mens Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til fastlands-Kina på grunn effekten av spredningen av viruset har på samfunnet i Kina generelt.

– Så selv om denne smitten nå også er påvist i Italia, så dekker ikke vi avbestilling dit nå ettersom UD ikke fraråder nordmenn å reise dit, sier Handeland.

– Hva med land som nekter deg innreise?

– Da må de reisende forholde seg til flyselskapene. De vil ikke fly deg til et land som de ikke får satt deg av i. Skulle det være ekstreme tilfeller, hvor folk lander i et land som ikke vil slippe deg inn, og du trenger hjelp for å komme deg tilbake eller trenger en akutt overnatting, vil vi selvsagt se på hver enkelt sak, sier Handeland.

– Frykt er ikke god nok grunn

Dette bekreftes også av Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg forsikring.

– Frykt er ikke god nok grunn. Det som må til for at de som har avbestilt en reise og som ønsker å få dekket disse utgiftene, er at UD har utstedt reiseråd for det aktuelle området, sier Irgens.

25 prosent av alle henvendelser som er kommet til Tryg forsikring de siste dagene dreier seg om Korona-viruset.

Tryg gjør i tillegg egne vurderinger for områder som kan gi grunn for refusjon.

– Pr nå så dekker vi regionene Lombardo og Veneto-regionen i Italia, i tillegg til Kina og Hongkong. Men det er viktig da å være klar over at reisen må være bestilt før disse reiserådene trådte i kraft. Hvis du bestiller en reise til Kina nå, så vil ikke dette bli dekket av avbestillingsforsikringen, sier Irgens.

Fra Reisegarantifondet får Aftenposten opplyst at avbestilte reiser i kjølvannet av koronaviruset, ikke dekkes av dem. De dekker kun økonomisk tap eller det å bli strandet på reisemålet hvis firmaet som har solgt pakketuren går konkurs.