FHI: – Vi har ikke kontroll på smittespredningen

At samfunnet stenger ned nå, kan ha alvorlige konsekvenser for utsatte barn

Saken oppdateres.

– Vi har ikke kontroll på smittespredningen som foregår ute i samfunnet, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse hos Helsedirektoratet fredag.

– Det er jo bakgrunnen for de tiltakene som ble iverksatt i går, legger hun til.

Nye testregimer

Blant de nye tiltakene er endrede regler for hvem som skal testes for covid-19-viruset. Fredag ble det kjent at folk som er i hjemmekarantene ikke lenger skal testes selv om man har lette symptomer på sykdom. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer.

– Vi er nødt til å prioritere. Testkapasiteten er begrenset, og vi kan ikke teste alle, sier Stoltenberg, men føyer til at mange blir testet, og at testkapasiteten er økende.

Så langt er drøyt 10.400 personer blitt testet, først og fremst folk som har vært i Italia og Østerrike, samt personer som har hatt nærkontakt med folk som har fått påvist smitte.

Fare for mørketall

– Hvor stor er faren for mørketall, og hvilken betydning har dette for å vite om epidemien er på retur eller ikke?

– Det er et viktig spørsmål, som er grunnen til at vi nå ser på testkriteriene på nytt. Vi har mørketall, det er helt sikkert, sier Stoltenberg.

– Men vi skal ikke teste færre, vi skal teste flere, understreker hun.

Ny vurdering

Testkriteriene er nå til nok en vurdering, opplyser FHI-direktøren.

– Vi må sørge for å teste slik at vi får best mulig oversikt over smittesituasjonen i befolkningen og fanger opp dem som er viktigst å fange opp, både for å sørge for sårbare grupper og hindre videre smittespredning, sier Stoltenberg, som også erkjenner at de tallene FHI har over smittede, ikke gir et riktig bilde av situasjonen.

Av de 750 som FHI hadde registrert som smittet ved midnatt natt til fredag, er smitteforløpet hos 18 personer ukjent. Ni er under avklaring, mens resten er smittet i Italia eller Østerrike.