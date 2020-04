Regjeringen vil at bedrifter skal kunne søke krisehjelp i uka etter påske

Tatt i over det dobbelte av fartsgrensen

Saken oppdateres.

Den såkalte kontantstøtten skal dekke faste utgifter som husleie og forsikringspremie for bedrifter som har opplevd å miste betydelige inntekter på grunn av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset.

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

– Kompensasjonsordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen. Dette er viktig for å unngå unødvendige konkurser og bevare arbeidsplasser sånn at folk fortsatt har en jobb og gå til når vi skal ta hverdagen tilbake, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Frisører får dekket 90 prosent

Det legges også opp til at bedrifter som er blitt pålagt å stenge, som frisører, skal få større kompensasjon enn andre. Disse vil få dekket 90 prosent av de faste kostnadene, mens øvrige bedrifter får dekket 80 prosent og i tillegg må betale en egenandel på 10.000 kroner per måned.

Nedre terskel for utbetalinger settes til 5.000 kroner, mens øvre grense settes til 30 millioner kroner. For større konserner vil det settes en større grense, forutsatt at en slik løsning godkjennes av EØS-tilsynet ESA.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Håper å motta første søknader 17. april

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, men ikke for finansnæringen, olje- og gassnæringen, foretak med egne støtteordninger, som private barnehager og flyselskaper, foretak uten ansatte og foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling.

Regjeringens forslag legges fram for Stortinget fredag 3. april. Deretter skal den behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.

Kompensasjonsordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil være en digital tjeneste. Sanner sier at mange aktører nå jobber på spreng for at bedriftene kan levere inn de første søknadene om kontantstøtten i en egen portal 17. april.