Influensasesongen over tidligere enn normalt

Antall og andel som tester positivt på influensa har i flere uker falt mer enn vanlig, og har blitt tolket som tegn på at smitteverntiltakene i Norge fungerer.

Tallene fra torsdagens influensarapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) var så lave at det ifølge Bergens Tidende betyr at influensa egentlig ikke er i omløp lenger – sesonger er i realiteten over.

– Blir du syk nå, må du tenke at det kan være korona og forholde deg deretter. Ikke vent for lenge med å ta kontakt med fastlegen om du får symptomer som feber og tung pust. Vi vet dessuten at korona kan slå ut med magesymptomer, sier Kristin Greve Isdahl-Mohn, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege på Haukeland universitetssjukehus.

Samtidig minner hun om at deler av Norge er på vei inn i pollen­sesongen, der allergier kan gi symptomer som minner om forkjølelse og covid-19.