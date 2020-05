VG: Siv Jensen krever flyktningekutt for å samarbeide med regjeringa

Saken oppdateres.

Partiet vil helst ikke ta imot noen flyktninger i det hele. Dermed kan flyktningespørsmålet bli sentralt for å få vedtatt et statsbudsjett for neste år. Mindretallsregjeringa til Erna Solberg er helt avhengig av støtte fra andre partier for å få flertall for statsbudsjettet for 2021.

- Jeg kan her og nå si, på vegne av Frp, at vi på ingen som helst måte vil akseptere 3000 kvoteflyktninger, hvis budsjettet skal gjøres opp med oss, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

- Ikke ta imot noen

VG skriver at Norge skal ta imot 3000 kvoteflyktninger i 2020. Det ble bestemt da Frp fortsatt satt i regjering, men Jensen avviser at de vil gå med på 3000 denne gangen.

-Vi mener i utgangspunktet at vi ikke skal ta imot noen. Det sitter folk i regjeringen fra Venstre og KrF som vil ha det tallet langt høyere. Men tiden er ikke inne for det. Nå er tiden inne for å stramme til, sier Jensen.

VG har intervjuet Jensen etter en debatt om kvoteflyktninger mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og Christian Tybring Gjedde (Frp) i Stortinget tirsdag.

Opphetet stortingsdebatt

Det hele startet med at Tybring-Gjedde ville ha svar på om Søreide er stolt av at Norge skal ta imot 3.000 kvoteflyktninger, og han lurte på om utenriksministeren selv omgås flyktninger i sitt nabolag, skriver NTB.

Søreide svarte at hun bor i en av bydelene med størst minoritetsbefolkning, og at hun trives godt med det.

– Å sitte på kafé går sikkert bra for utenriksministeren, men det er ikke det dette handler om, sa Tybring-Gjedde, som beklaget at Frp i regjering var med på beslutningen om kvoteflyktningene.

- Tybring-Gjedde har et problemfokus

Søreide repliserte at hun ikke opplever bydelen sin først og fremst ved å sitte på kafé, men ved å snakke med naboer og ha kontakt med mennesker i bydelen. Det går faktisk helt fint, sa hun, og la til:

– Men det kan faktisk være fordi jeg har en litt annen innstilling til mennesker som kommer fra et annet sted enn det representanten legger for dagen. Det fokuset Tybring-Gjedde har, er problemfokus.

Tybring-Gjedde ble så provosert at han forlot talerstolen, til Stortingets visepresident Morten Wold grep inn og ba ham bli værende til utenriksministeren var ferdig med sitt svar.

