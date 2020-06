Erna Solberg om USA-opptøyer: - Jeg er sterkt bekymret

Saken oppdateres.

– Jeg er sterkt bekymret for det som skjer i USA. Ikke minst fordi samfunnet ser så splittet ut, sier Solberg til NTB.

– Vi hadde trengt et USA som var på den internasjonale arenaen etter covid-19 for å løfte internasjonalt samarbeid. Det vi ser, er et USA som kommer til å være mye mer opptatt av den interne situasjonen, sier hun.

I USA har demonstrasjonene og opptøyene nå pågått i sju dager etter at afroamerikanske George Floyd (46) døde etter en brutal pågripelse av politiet forrige mandag. Uroen har spredt seg til en lang rekke byer i USA, og flere steder er det innført portforbud.

Politifolk skutt

President Donald Trumps trussel om å sette inn hæren mot de voldsomme antirasistiske demonstrasjonene i USA, har ikke bidratt til å roe gemyttene.

Tirsdag ble det meldt at fem politifolk var skutt i løpet av de siste timene – fire av dem i St. Louis i delstaten Missouri og én i Las Vegas.

– Den grunnleggende utfordringen med å sørge for at minoriteter føler seg som en del av et samfunn, er grunnleggende viktig. Det må vi alle jobbe med, sier Solberg, som mener at Norge skårer bra i denne sammenhengen.

Dypt splittet

Samtidig har den eksplosive situasjonen som USA har opplevd den siste uka, lange historiske røtter, påpeker statsministeren.

– Men man må forsøke å bygge bro. Det er ikke bra for noe samfunn å være så dypt splittet som USA er nå, sier hun.