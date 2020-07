Gjermund Cappelen anker dommen på 13 års fengsel

RBK: Risikoen for å bli sparket, uansett resultater, er enorm

Saken oppdateres.

Det opplyser forsvareren hans, Benedict de Vibe, til VG.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljene i ankegrunnlaget.

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier de Vibe.

Cappelen har tidligere gitt han uttrykk for at 11–12 års fengsel er mer passende enn de 13 årene han ble idømt i Borgarting lagmannsrett 19. juni. Cappelen har erkjent innførsel av tonnevis med hasj til Norge gjennom 20 år, og har forklart at den tidligere politilederen Eirik Jensen beskyttet ham.

Cappelen har til sammen fått åtte års strafferabatt for samarbeidet med politiet og tilståelsen. Vanligvis vil en slik narkotikaforbrytelse medføre 21 års fengsel. Ettersom han har sittet i varetekt siden desember 2013, kan han løslates om et par år dersom han innvilges to tredjedels soning.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett 19. juni, og anket dommen på stedet.