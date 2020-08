FHI anbefaler bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land

Saken oppdateres.

Anbefalingen gjelder reisende som bruker offentlige transportmidler for å komme seg hjem.

– Dette innebærer for de aller fleste at de beholder munnbindet på når de tar for eksempel buss eller tog hjem fra flyplassen. Slik sett er det et tiltak som kan bidra til å unngå smitte under transport til stedet de går i karantene, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Anbefalingen gjelder fra og med i dag.

Grensen på 200 personer beholdes for arrangementer, sier Bent Høie under pressekonferansen.

– Vi er nødt til å bremse nå for ikke å miste kontrollen, sa Høie under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag ettermiddag.

Heller ikke idretten åpnes ytterligere opp nå, og det blir ikke lempet på 1-metersregelen på kinoer og andre arrangementer.

– Jeg vet at mange kommer til å bli skuffet, og at noen vil bli sinte. Det forstår jeg godt, men vi kan ikke ta sjansen på på miste kontrollen nå, sa Høie.

Det blir forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet, opplyser han også om.