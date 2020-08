Støre kritiserer regjeringens reiseåpning

Fadderukene er et viktig folkehelsetiltak!

Dette er Ingebrigtsens plan for å løfte Brann

- Fælt at jeg kan ha utsatt andre for smitte

Vi som kjenner Dustefjerten, skjønte at utenlandsturer ikke var lurt

- Jeg tror helt sikkert vi vil oppleve at noen blir smittet

Helsedirektoratet endrer omstridt koronaregel for fotballen

Tillitsvalgt for 4000 sykepleiere: Økende smitte bør gi økt bekymring

Kvinne siktet for trusler etter knivdrama i Bergen

Støre mener at de unge blir mest sårbare av koronakrisen

Tillitsvalgt for 4000 sykepleiere: Økende smitte bør gi økt bekymring

Støre mener at de unge blir mest sårbare av koronakrisen

Saken oppdateres.

Han møtte statsminister Erna Solberg (H) til duell i innledningen av partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

– For fire-fem timer siden åpnet et mottakssenter på Gardermoen. Det burde vært åpnet 15. juli, da man åpnet grensene, sa Støre.

– Dette mener jeg er ganske uforståelig, slo han fast.

- Hjelpe arbeidstakere

Solberg viste til at det ikke var noen overraskelse at smitten økte da det ble åpnet for reiser til europeiske land.

– Vi sa den gangen at smitten kan komme til å øke, og at det kan være at vi får lokale utbrudd. Det er det vi faktisk får nå, sa hun.

Solberg understreket at regjeringen åpnet opp for reiser også for å hjelpe arbeidstakere i en vanskelig situasjon, blant annet lavtlønte i reiselivsnæringen.

– Det er dårlig hjelp til lavtlønte at smitten kommer inn. De kan de bli smittet, de kan de miste jobben og næringer ble stengt ned, slo Støre tilbake.

Vedum tok oppgjør av eldreomsorgen i krisen

Noe av det som har vært verst å se på under koronakrisen, er behandlingen av de eldre, mener Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er altfor mange som det siste halve året har dødd alene, sa han i partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

– Når vi skal se på koronasituasjonen om ett år, tror jeg noe av det vi kommer til å skamme oss over, er at man ikke gjorde tiltak der, sa Vedum.

Under hele koronakrisen har det vært strenge restriksjoner på besøk fra pårørende på norske sykehjem.

– Vi må ha en felles målsetting om at ingen gamle skal dø alene, sa Vedum, som etterlyste mer ressurser og tilrettelegging for flere besøk fra pårørende.

MDG-Bastholm: Regjeringen har valgt cruise framfor kultur

MDG-leder Une Bastholm mener regjeringen har feilprioritert i gjenåpningen av landet. Hun mener det er viktigere å få hverdagen i gang, enn sydenreiser.

– Setter du det på spissen, så har regjeringen valgt å prioritere cruisenæringen framfor det brede laget av kulturarbeidere som er ansatt i kulturnæringen, som skulle hatt konserter, teateroppsetninger og vist kinoforestillinger utover høsten, sa Bastholm under partilederdebatten i Arendal torsdag kveld.

Hun stiller spørsmål ved om det er rettferdig å åpne grensene, når man ser at det kommer smitte inn i landet og restriksjonene fortsatt rammer bredt.

– De har valgt sydenferien foran at studenter som er nye i byen kan møtes og bli kjent med hverandre, ha noen de kan diskutere fag med, kjenne campusen sitt, sa Bastholm og viste til at fadderukene er blitt nedskalert og avlyst flere steder.

Hun understrekte at fadderukene er mer enn fest.

Siv Jensen vil ha obligatorisk testing ved innreise til Norge

Frp-leder Siv Jensen tar i partilederdebatten til orde for obligatorisk testing ved innreise til Norge.

Jensen var opptatt av å se framover for å få bedre kontroll.

– Ett sånt tiltak som vi kan iverksette nå, det er for eksempel å innføre obligatorisk testing av alle som kommer til Norge, sa partilederen.

Folk kommer til Norge fra både røde og grønne land nå.

– Hvis alle blir testet, så vil det altså være med på å gi bedre oversikt over hvor smitten faktisk kommer fra, sier Jensen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er uenig.

– Tvangsmessig testing er ikke en god idé. Og det sier folkehelsemyndighetene, det er ikke måten du får tillit til dette systemet, sier Støre.

Helsemyndighetene har tidligere vært avvisende til å teste folk uten symptomer ettersom testresultatene vil være lite pålitelige.