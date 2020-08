Stabil renteutvikling for usikret gjeld

Over 1000 i kø for å teste seg: Slik prioriterer de

Saken oppdateres.

Ifølge Finansavisen viser tall at gjennomsnittsrenten på kredittkortbruk er opp nesten 2 prosentpoeng – fra 18 til 19,7 prosent i juli sammenlignet med januar i år.

Gjeldsregisteret opplyser i en pressemelding at endringen fra årets første måneder til gjennomsnittet for juni og juli skyldes at det tidligere var en underrapportering. Gjeldsregisteret understreker at renteutviklingen for usikret gjeld er stabil.

For forbrukslån er gjennomsnittsrenten nå 14,3 prosent. Dette er ned et halvt prosentpoeng fra januar.

Så langt i år har usikret gjeld falt med 7 prosent, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge) og Gjeldsregisteret (Evry).

