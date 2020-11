Regjeringen anbefaler rødt nivå for videregående skoler i områder med høy smitte

Saken oppdateres.

Barneskoler og ungdomsskoler er fremdeles på gult nivå, men også ungdomsskoler må forberede seg på at det kan bli rødt nivå.

– Ungdomsskolene må innen 14 dager gå gjennom planene de har for å innføre rødt nivå, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

Videregående skoler i kommuner med høy smitte bør gå til rødt nivå med én gang.

Rødt nivå

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Grønt nivå innebærer stort sett en normal skoledag, men med flere hygienetiltak. Gult nivå betyr at elevene kan ha oppmøte i sine vanlige klasser, men at de må holde seg til sin kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet.

Rødt nivå innebærer at elevene blir delt i mindre grupper og at det kan være forskjellige oppmøtetidspunkter. Målet er å redusere antall elever som er samlet.

Kunnskapsministeren anbefaler en kombinasjon av digital undervisning og fysisk oppmøte på skolen.

– En av grunnene til at vi anbefaler rødt nivå for videregående skoler, er at elevene her ofte har ulike fag med ulike elever. De har for eksempel naturfag med en gruppe elever, og matte med andre elever. Da blir det vanskelig å holde seg til én kohort.

– Forventer at skolene er forberedt

Hele smittevernveilederen for skolene er anbefalinger.

– Vi opplever at de fleste er flinke til å følge tiltakene. Vi vet at det er store forskjeller rundt om i landet, og derfor må det være muligheter for å tilpasse dem lokalt.

Kunnskapsministeren viser til at skolene drev på rødt nivå da de åpnet etter stengingen i vår.

– Dette har vi altså prøvd før, og de fleste vet hva de skal gjøre, men vi forventer at de er litt bedre forberedt nå og klarer å sikre at det blir noe fysisk oppmøte. Det er særlig viktig for elevene på yrkesfag. Ungdom er i en sårbar fase, og om de ikke får noe fysisk tilbud, risikerer vi at vi mister dem.

Kunnskapsministeren sier at de er opptatt av at barn og unge skal skjermes fra de strengeste tiltakene.

– Det viktigste vi gjør for de sårbare barna, er å holde skoler og barnehager åpne. Det er en av grunnene til at vi ikke anbefaler rødt nivå for barneskoler. Selv om det for noen elever nå blir et redusert tilbud, blir det likevel et tilbud.

Mer digitalt i høyere utdanning

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Når det kommer til kollektivtrafikken, skal Helsedirektoratet revidere veilederen om smittevern i kollektivtransporten. Dette kan få følger for skoleskyss.