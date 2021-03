Slik vil Melby stramme inn i skoletiltakene

Statsministeren vil legge fram nye tiltak for Stortinget tirsdag

Får massiv støtte fra hele landet, etter at han slamret med døra på vei ut av Lian restaurant

Ja, det er for få kvinnelige toppledere. Men kvinnedagen handler ikke først og fremst om dem.

Feiret comebacket med burger. Her er spørsmålet Bjørgen må finne svar på

Beate: - Han satt på hytta, og sendte en melding om at han ville skilles

Blar opp millioner for RBK- damene: - Jeg har hatt dårlig samvittighet i fem år

Gir Edith Kalmar-prisen til en representant for et fag som sjelden hedres

Han blir flyttet til et selskap med dårligere betingelser. Har han noe valg?

- Vold mot kvinner blir i all grad varslet om på forhånd

Familiene flyttet inn for å kunne holde hotellet åpent

396 nye koronasmittede siste døgn – 216 flere enn for en uke siden

Professor vil dele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far

Flere uten gyldig billett på toget under pandemien

- Vold mot kvinner blir i all grad varslet om på forhånd

Uendret for Hovland på siste golfranking

Familiene flyttet inn for å kunne holde hotellet åpent

Saken oppdateres.

Det viktigste er å redusere antall nærkontakter, samtidig som vi må prøve å fortsatt la elevene være mest mulig på skolen, sier Melby til NTB.

Smitteveilederne for skoler og barnehager – altså trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt nivå – skal få en grundig oppdatering for første gang siden i høst.

Hovedproblemet er ifølge kunnskapsministeren at gult nivå ikke er tilpasset de muterte virusvariantene som sprer seg mye raskere.

– Vi må gjøre det gule nivået litt bedre, slik at skolene slipper å gå over til rødt nivå for å hindre spredningen, sier kunnskapsministeren.

Mindre grupper

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet jobber nå med innspill til endringer, og så skal regjeringen legge fram sin veileder etterpå.

Melby har allerede noen tanker om hva som kan endres.

– En mulighet er å for eksempel dele elevene inn i mindre grupper, og sørge for at det er færre bytter mellom forskjellige grupper, sier Melby.

Hun tror nøkkelen blir å organisere dagene på en annen måte i skolene og barnehagene.

– Vi vet at dagens smittevernveiledere har blitt tolket og brukt forskjellig allerede. Vi vet for eksempel at Bærum drev på rødt nivå i januar, men likevel klarte å ha klassene samlet og gi dem et tilbud hver dag. Det kan være noe å hente inspirasjon fra, sier Melby.

– Nå må vi bare vente på hva Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet foreslår.

De justerte veilederne kommer trolig i løpet av et par uker, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Tusenvis i karantene

Tusenvis av elever landet rundt er sendt i karantene etter utbrudd med det muterte koronaviruset. Bare i Oslo hadde 12 000 elever kun hjemmeundervisning fredag.

Kunnskapsministeren havnet selv i karantene i helgen etter smitte i barnehagen der barna hennes går.

– For mange risikerer å bli smittet når det først kommer en smittet inn på skolen. Hver lærer og elev er i kontakt med litt for mange, sier Melby.

Hun påpeker at når mange havner i karantene, får elevene vært mindre på skolen enn om de drives litt strengere.

– Dette handler også om å sette inn tiltak for at elevene i større grad kan være på skolen, selv med strengere tiltak. Det kan være å skaffe flere lokaler og flere vikarer, sier Melby.

Sender ut brev

I løpet av uken sender hun ut et brev til kommunene der det understrekes at de vil bli kompensert for økte kostnader ved leie av lokaler eller til å lønne vikarer.

– Det skal ikke stå på pengene. Det er ikke sånn at gode vikarer står i kø for å jobbe i skolene, men vi er nødt til å snu alle steiner for å se hva som kan bli bedre.

Et dilemma i revideringen av regelverket, er at smittesituasjonen er høyst forskjellig over store deler av landet.

– Senest i går snakket jeg med søsteren min, som er rektor i Orkland kommune. De har ikke hatt ett eneste smittetilfelle på noen av skolene i kommunen, og de har heller ikke fått påvist den muterte varianten, sier Melby.

Nei til oransje nivå

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), har kritisert regjeringen for å bruke for lang tid på å endre på det gule nivået. I påvente av nytt rammeverk har hun startet arbeidet med å lage et «oransje» nivå i Oslo.

Det blir trolig ikke aktuelt nasjonalt.

– Jeg er skeptisk til det. Jeg er usikker på hvem som vil drive på gult nivå, hvis vi lager et nytt oransje nivå. Jeg tror heller vi bør endre på systemet som vi har hatt i trekvart år, sier Melby.

– Hvorfor endrer oppdaterer dere smittevernveilederne først nå? Det muterte viruset har jo vært her en god stund.

– Det er først nå i januar og februar at vi har fått beskjeder om at smitteveilederne ikke fungerer helt etter planen. Fram til da var tilbakemeldingene gode. Situasjonen har endret seg.