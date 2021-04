Solberg flau over koronabrudd – godtar bot på 20 000 kroner

Bjørn fikk en god idé da han gikk langs den tomme skinnegangen: - Jeg tenkte at her er det muligheter

Over 2000 trøndere i karantene: - Må spørre om vi har senket skuldrene litt for mye

Saken oppdateres.

– Selvfølgelig er dette flaut for meg. Jeg er veldig lei meg og skulle ikke gjort dette, sier statsminister Erna Solberg til NTB på spørsmål om hvordan hun synes det er å være blant dem som blir tatt for brudd på smittevernreglene.

– Tidligere har jeg sagt at hvis restaurantbesøket blir fulgt opp med bøter, så skal vi selvsagt gjøre opp for oss. Jeg beklager det som skjedde og kommer til å betale boten, sier hun.

Mens ektemannen Sindre Finnes slipper med påtaleunnlatelse – konstatering av skyld, men uten straffereaksjon – må hun selv tåle et forelegg på 20 000 kroner etter å ha samlet familien til 60-årslag på Geilo i vinterferien. Hun er «landets fremste tillitsvalgte», og nettopp denne rollen har vært avgjørende for politiet.

– Solberg har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien. Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene, sa politimester Ole B. Sæverud i Sørøst politidistrikt fredag.

For Hallingstuenes del, hvor middagsselskapet ble holdt, er saken henlagt.

Restaurantbesøk

– Vi håper at vi gir et tydelig signal til publikum om at vi tar smittevernreglene på alvor, og at de skal følges, sier Sæverud til NTB.

Solberg har selv fortalt at familien 26. februar dro på restaurant i den tro at det var den beste måten å ivareta smittevernet på. Selv deltok hun ikke på middagen fordi hun fikk problemer med et øye og måtte til sykehus i Oslo.

– De praktiske avtalene for alle gjestene ble gjort av Solbergs mann, men etterforskningen har avklart at Solberg var med på beslutningen om at de skulle spise ute, hun kjente til hvor mange som skulle delta og valgte selv hvilken restaurant de skulle bestille bord på, sa Sæverud i sin redegjørelse.

Dagen etter samlet storfamilien på 14 seg, deriblant statsministeren, i leiligheten Solberg hadde leid, hvor de spiste sushi. Dette regnes ikke som et ulovlig arrangement, fordi det er usikkerhet rundt om koronaforskriften omfattet middagsselskap i en leid leilighet.

Solberg beklager

Politiets konklusjon er at både Erna Solberg og Sindre Finnes begikk brudd på den samme lovbestemmelsen, men at bare en av dem skal straffes. Innarbeidet praksis i Sørøst politidistrikt innebærer nemlig at det ikke skal reageres med straff hvis ikke særlige forhold tilsier det.

– Jeg har ingen kommentar, sier Sindre Finnes til NTB.

Uavhengig av etterforskningen har Solberg allerede beklaget at det ble holdt samlinger med flere enn ti familiemedlemmer de to dagene og medgitt at hun ikke hadde god nok kunnskap om regelverket.

– Når jeg står og messer om smittevernregler for øvrig, burde jeg kjente bedre til dem enn det jeg gjorde. Jeg sjekket ikke reglene fordi jeg trodde jeg kunne dem, og var ikke klar over den at hvis du er flere enn ti personer på en restaurant, så er det oppfattet som et arrangement, sier hun nå.

– Frp: Loven like for alle

Politiets reaksjon viser at det ikke er noen forskjell på «hun som lager regelverket og vanlige folk», mener Fremskrittsparti-leder Siv Jensen og SV-leder Audun Lysbakken. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det bare skulle mangle at også statsministeren blir bøtelagt når hun gjør noe.

– Dette skulle bare mangle. Det må være likhet for loven, og altfor sjelden stilles maktpersoner til ansvar, sier han til NTB.

Arbeiderpartiet krever nå fullt innsyn i dokumenter om saken. VG har tidligere skrevet om at det ikke er gitt innsyn i dokumenter sendt mellom departementer rundt saken

– Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap)..