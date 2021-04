Følg SV-leder Audun Lysbakkens landsmøtetale her

Holdt Norwich-løftet. Nå åpner Tettey for et siste år i England

Saken oppdateres.

SV og Venstre holder denne helgen sine landsmøter. SV litt foran i løypa - og klokken 12.30 holder partileder Audun Lysbakken sin landsmøtetale - som du kan følge her.

SVs landsmøte skal vedta nytt partiprogram i løpet av helgen, men før det kan skje må partiet bli enige om 32 ulike dissenser.

Flere av disse handler om energi og klima.

Et flertall i partiet mener det ligger store muligheter i havvind, og at SV må være for flytende havvind. Mindretallet vil gå lenger, og mener SV også må være for havvind som er bunnfast.

Et flertall i partiet vil si nei til flere vindkraftanlegg på land, og som faste anlegg i havet nær kysten.

De som er imot dette, har tatt en ny dissens der de mener man må sikre økt kraftproduksjon «i takt med økt omstilling og utfasing av fossil energi».

Et mindretall vil ha en mykere formulering med nei til vindkraft i sårbare natur, men åpne for anlegg på industrialiserte områder og gårdsanlegg. Et annet mindretall vil erstatte fossil energi med fornybar og går vil ha en «restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land.

SV står samlet om å si nei til nye lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel. Flertallet mener forlengelse eksisterende tillatelser må vurderes etter strenge kriterier, mens et mindretall vil si nei til nye forlengelser etter 2030. SU vil ha full stans for oljenæringen i 2030.

Flertallet redusere utslipp på sokkelen med økt C02-avgift og elektrifisering, og mener havvind skal sørge for elektrifisering og reduksjon. Mindretallet vil slå fast at utslippene skal halveres innen 2030, og nulles til 2040.

Flertallet går inn for fullskala karbonfangst, -lagring og transport. Ett landsstyremedlem har tatt dissens.

SV vil ha moms på den delen av elbilen som overstiger 600 000 kroner. Flertallet vil ha litt mykere formulering, men slå fast at man alltid skal øke avgiftene mer for tilsvarende fossilbiler når man øker avgiftene på elbiler. Mindretallet vil nøye seg med å momse kjøpsbeløp over 600 000 på nye elbiler.

SV skal også diskutere om midlertidig stans i arbeidsinnvandring, «dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping».

Det er dissenser på skatt og sosialhjelp. Et mindretall vil la seksåringer gå i barnehage. Et annet mindretall vil fjerne karakterer i orden og oppførsel – og det ligger ulike mindretallsforslag inne på å fjerne fraværsgrensen i skolen.