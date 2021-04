Her får elevene kjenne diskriminering på kroppen

Endrer råd for fullvaksinerte

Mann siktet for voldtekt i Trøndelag - har fått besøksforbud

To nye smittet av korona i Trondheim

– Man ser raskt at det er en del unge som poserer på «gangster-inspirert vis»

Denne eneboligen satte prisrekord: - Noen ser det som en ideell og god erstatning for ei hytte

Halvparten av alle unge har slitt psykisk under pandemien

Arsenal-kapteinen aktuell for spill etter malaria

Halvparten av alle unge har slitt psykisk under pandemien

Saken oppdateres.

– Ute blant folk i det offentlige rom må vaksinerte følge råd og regler som avstand, antall, hygiene og munnbind, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Men i private hjem og andre private sammenhenger kommer det lettelser:

– Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og fullvaksinerte i risikogruppen. Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen, sa Høie.

Ifølge ham kan det etter hvert også komme ytterligere lettelser for fullvaksinerte som har fått vaksinesertifikat.

Dette er de nye rådene for fullvaksinerte

* I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.

* Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

* Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

* Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind.

Endrer reiseråd

Regjeringen innfører pålegg om karantenehotell for alle reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan, på grunn av smittesituasjonen i landene.

Alle reiser til fem land frarådes av Utenriksdepartementet på grunn av den dramatiske smitteøkningen i India. Fra før frarådes alle unødvendige reiser.

– Situasjonen i India og de andre landene vi innskjerper reiserådet til, er svært bekymringsverdig. Av hensyn til den enkeltes sikkerhet, fare for importsmitte til Norge og for ikke å belaste landenes helsevesen ytterligere, fraråder vi alle reiser dit, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en pressemelding.

Det er en svært vanskelig situasjon for helsevesenet i landet, som registrerer 2.700 koronadødsfall daglig, og det er frykt for store mørketall. Utenrikstjenesten legger til at de har liten eller ingen anledning til å gi konsulær bistand til norske borgere i disse landene.

Onsdag innførte også regjeringen pålegg om karantenehotell for alle reisende fra disse fem landene. Tiltaket trer i kraft klokka 12 onsdag.

Mæland: Kan komme nye innreiserestriksjoner

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland varsler at det kan komme nye innreiserestriksjoner på kort varsel. Samtidig endrer regjeringen testreglene.

Testreglene endres slik at alle som har vært utenfor EØS- og Schengen-området ti siste døgn og har positiv test ved ankomst også må ta en PCR-test på grensen.

– Man kan altså ikke gjøre det i løpet av de neste 24 timene. Man må gjøre det på grensen, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Hun sa at det også er sånn at alle personer som kommer til landet, og som kan holde seg hjemme i karantenetiden, blir pålagt en ny koronatest etter sju dager.

Hun sa også at smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme nye innreiserestriksjoner.

– Derfor må vi for eksempel regne med at enda flere vil måtte på karantenehotell. Dette er endringer som kan komme på kort varsel, sa Mæland.

Lavere smitte i Norge

Smitteutviklingen er fortsatt synkende, men det er betydelig forskjell mellom fylkene, ifølge FHI. Reproduksjonstallet estimeres til 0,7 forrige uke.

Anslaget er gjort på beregninger som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Modelleringer viser ellers at trenden har et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 25. mars på 0,81.

Forrige uke ble det meldt om 3200 smittede her i landet. Det var en nedgang på 14 prosent fra uken i forveien og ned 51 prosent fra toppunktet i midten av mars.