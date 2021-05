- Er lei av å være bank for staten

Endrer reglene for vaksinerte

«I private hjem kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre fullvaksinerte. De kan også ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogrupper. I det offentlige rom er råd og regler like for både vaksinerte og uvaksinerte», skriver regjeringen i en pressemelding.

- Sikrere kunnskap

To doser er nødvendig for fullgod beskyttelse.

– Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

God beskyttelse

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte personer i risikogruppen i nærheten. Så lenge det er mange som er ubeskyttet i samfunnet, og siden vaksinerte i noen tilfeller kan bli smittet og smitte andre, må råd og regler være like for alle i det offentlige rom, sier Høie.