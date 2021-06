Dette vil regjeringen trolig si om videre gjenåpning

Over 2.000 koronasaker for politiet

Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad skal holde pressekonferansen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg vil også være til stede på pressekonferansen.

Dette er blant lettelsene som skisseres i trinn tre av gjenåpningsplanen, som det er ventet at regjeringen vil informere om på en pressekonferanse fredag.

* Breddeidrett: Utendørs kan breddeidretten, kultur- og fritidsaktiviteter for voksne over 20 år gjennomføres slik at deltakere unntas anbefalingen om 1 meters avstand der det er nødvendig for normal utøvelse av aktiviteten. Det åpner for trening i kontaktidretter.

* Barn og unge: Unge under 20 år kan delta i konkurranser og på arrangementer på tvers av kommunegrensene både innendørs og utendørs.

* Inn og utreise: Det globale reiserådet avvikles dersom det er smittevernmessig forsvarlig, og erstattes av reiseråd til spesielt rammede land. Det åpnes for prioriterte grupper arbeidsreisende og utvidet adgang til familiebesøk.

* Private arrangementer: Grensen for hvor mange som kan samles på offentlig sted eller i leide lokaler, økes til 50 personer både inne og ute.

* Serveringssteder: Skjenkestoppen ved midnatt oppheves, men det er krav til avstand, redusering av antall gjester og registrering av gjestene.

* Sosial kontakt: Det oppfordres til å møtes utendørs, mens grensen for hvor mange man får råd om å ha på besøk, økes fra 10 til 20. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere. Beskyttede regnes ikke med, men avstandsrådet gjelder.