Svak krone gjør utenlandsferien dyrere

Saken oppdateres.

Én euro kostet fredag kveld 10,28 kroner, skriver E24. Siden et bunnpunkt i april har prisen på euroen gått opp med 4 prosent.

Det betyr at et hotellopphold i populære ferieland som Spania, Frankrike, Italia og Hellas blir dyrere for nordmenn enn om kronekursen hadde vært sterk.

Dog var kursen høyere i februar, og i kjølvannet av pandemien var den helt oppe på 12,4 kroner.

Én amerikansk dollar koster i dag 8,78 norske kroner. Det er den høyeste prisen siden desember i fjor. Kronekursen har falt med hele 6,5 prosent den siste måneden.

Mye av årsaken er avgjørelser i sentralbankene i USA og Norge, ifølge David Oxley, seniorøkonom i London-baserte Capital Economics. Den amerikanske sentralbanken varslet den 16. juni to rentehopp i 2023, mens Norges Bank dagen etter varslet én renteøkning i september.

Når styringsrenten økes, betyr det at folk får mer igjen for pengene ved å sitte på dem enn å bruke dem. Så selv om kronen ble sterkere av renteøkningen i Norge, ble den overskygget av det som skjedde i USA.