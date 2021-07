Kronprins Haakon: Det er vårt kollektive ansvar å jobbe mot høyreekstreme krefter

- Jeg skulle ønske at det ikke var nødvendig med et slikt stipend

– De siste ti årene har vært vanskelige så vel som fylte med håp og engasjement, sa kronprinsen under sin tale på minnemarkeringen på Utøya torsdag ettermiddag. Etter at rosetogene og rettssaken var over, kom stillheten.

- Fint og lærerikt

Kronprinsen sa at ingen skal føle seg alene og motløse i kampen mot de høyreekstreme kreftene.

– Det er vårt personlige og kollektive ansvar å arbeide mot disse kreftene, hver dag. Landet vårt har smertelig erfart at det er nødvendig, sa kronprinsen.

Kongeparet og kronprinsparet har i løpet av året møtt pårørende, overlevende, nødetatene og de som hjalp til under angrepet for ti år siden.

– Det har vært fint og lærerikt. Vi må tørre å snakke om det som skjedde, selv om det er ubehagelig, sa kronprinsen.

Kronprins Haakon sa at han er redd for at det norske samfunnet ikke har vært flinke nok til å lytte og gi plass til alle følelsene og traumene etter 22. juli. Han håper at tiårsmarkeringen kan bidra til å skape et språk som gjør at Norge kan komme videre.

– Og jeg håper at markeringen bidrar til å skape rom. Rom for historiene selv om de er vonde. Rom for alle dere som lever med sår og arr.

- Fornyet løfte

AUF-leder Astrid Hoem etterlyser et fornyet løfte fra befolkningen for å bekjempe hatet som førte til terroren 22. juli for ti år siden.

– For ti år siden reiste vi hit til øya for å forandre verden, men så ble vår verden endret for alltid, sa Astrid Hoem fra talerstolen i bakken på Utøya.

Hun sier at hatet fremdeles lever i beste velgående i det norske samfunnet. Det må man ta et oppgjør med hver eneste dag, sier hun.

– Når vi som ungdomsorganisasjon rammet av terror klarer å reise oss igjen og stå opp mot det samme hatet som rammet oss, ja, da kan resten av Norge også klare det, sier Hoem.

– Nå er tiden inne for et fornyet løfte etter 22. juli. Som vi sa da: Aldri glemme. Men nå i tillegg: Aldri tie, sier hun.

