Innfører krav om karantenehotell for land med direktefly til Værnes

Nattestengte elsparkesykler: - Dumt at de fulle ødelegger for alle andre

Det holder ikke bare å be om et «oppgjør». Noen må ta det

Saken oppdateres.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til mandag 26. juli, opplyser regjeringen. Se full liste over røde og grønne land nederst i saken.

Regjeringen har besluttet at det gjøres endringer i innreiserestriksjonene og karantenekrav for flere regioner i Norden, flere land i Europa, samt enkelte tredjeland. Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra Folkehelseinstituttet (FHI) av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Det sendes ut SMS-varsel til personer med norsk mobilabonnement som oppholder seg i de landene som medfører endrede innreiserestriksjoner ved ankomst i Norge, står det på nettsiden til regjeringen.

Dersom du reiser fra et grønt land, men mellomlander i et land med strengere karantenekrav (oransje, rødt, mørkerødt) er det innreisereglene fra landet du mellomlander i som gjelder når du ankommer Norge. Det vil si at om du ikke er norsk statsborger og mellomlander i et land som ikke er grønt, har du ikke rett til innreise i Norge.

Følgende land får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene fra 26. juli:

Estland, Liechtenstein og Sveits (disse landene går fra grønn til oransje)

Følgende land får i tillegg krav til karantenehotell fra 26. juli:

Nederland og Spania (går fra rød til mørkerød)

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde eller går fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde):

Oransje: Belgia og Frankrike.

Røde: Andorra, Færøyene (endret fra oransje), Hellas (endret fra oransje), Irland (endret fra oransje), Luxembourg, Malta (endret fra oransje), Monaco (endret fra oransje) og Portugal.

Følgende land fortsetter å være mørkerøde:

Kypros og Storbritannia.

Utvalgte øygrupper

Følgende øygruppe får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 26. juli

Korsika, Frankrike (rød)

Nordlige egeiske øyer, Hellas (oransje)

Sardinia, Italia (oransje)

Sicilia, Italia (oransje)

Dermed er det ingen utvalgte øygrupper som forblir grønne etter 26. juli.

Følgende øygrupper får i tillegg krav til karantenehotell fra 26. juli (går fra rød til mørkerød):

Balearene (Spania)

Kreta (Hellas)

Følgende øygrupper forblir røde eller oransje:

Azorene, Portugal (rød)

De joniske øyer, Hellas (går fra oransje til rød)

Kanariøyene, Spania (rød)

Madeira, Portugal (oransje)

Sørlige egeiske øyer, Hellas (går fra oransje til rød)

Regioner i Norden

De nordiske landene vurderes fortsatt inntil videre på regionalt nivå. Dette gjør vi hovedsakelig på grunn av at vi har tilstrekkelig datagrunnlag for en slik vurdering.

Sverige

Det gjøres ingen endringer angående regioner i Sverige denne uken.

Følgende regioner forblir grønne:

Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro og Östergötland.

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Norrbotten (oransje) og Värmland (rød).

Danmark

Det gjøres endring i region Syddanmark i Danmark som nå går fra grønt til oransje nivå. Dette innebærer at det fra 26. juli er innreiserestriksjoner og karantenekrav ved innreise fra alle regioner i Danmark (med unntak av Grønnland).

Følgende regioner går fra grønn til oransje (får innført innreiserestriksjoner og karantenekrav):

Syddanmark

Følgende regioner fortsetter å være oransje eller røde:

Midtjylland, Nordjylland og Sjælland (oransje), Hovedstaden (inkludert København) (rød).

Finland

Det gjøres endringer i innreiserestriksjoner og karantenekrav for to regioner i Finland fra 26. juli.

Følgende region går fra grønn til oransje:

Birkalands SVD

Kajanalands SVD

Følgende regioner forblir grønne:

Mellersta Finlands SVD, Mellersta Österbotten SVD, Södra Savolax SVD, Östra Savolax SVD, Centrala Tavastlands SVD, Lapplands SVD, Länsi-Pohja SVD, Norra Karelens SVD, Norra Österbottens SVD, Norra Savolax SVD, Satakunda SVD, Södra Karelens SVD, Syd-Österbottens SVD, Vasa SVD og Åland.

Følgende regioner har fortsatt innreiserestriksjoner og karantenekrav fra 19. juli:

Helsingfors och Nylands SVD, Egentliga Finlands SVD, Kymmenedalens SVD og Päijat-Häme SVD (alle oransje).

Grønne land

Følgende land fortsetter å være grønne:

Bulgaria, Grønland, Island, Italia, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike.

LES OGSÅ: Hit kan du fly fra Værnes i sommer

LES OGSÅ: Har utført 10 000 koronatester på Værnes: Forbereder seg på å teste reisende i hele sommer