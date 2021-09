Statens vegvesen skrev ut bøter for 57 500 kroner på to døgn

Mann siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

Saken oppdateres.

Han er siktet for drapet på Birgitte Tengs, som ble funnet død i mai 1995, og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

Siktede er bosatt på Haugalandet, og han har vært del av politiets tidligere etterforskning av drapet på Birgitte Tengs, skriver VG.

- Han har ikke tidligere vært siktet i saken. Bakgrunnen for siktelsen er resultater fra tekniske undersøkelser, sammenholdt med øvrige opplysninger i saken, sier politiinspektør Lars Ole Berge.

Mannen, som er i 50-årene, ble pågrepet onsdag denne uka.

Han ble avhørt onsdag og torsdag. I tillegg er det gjennomført flere vitneavhør.

Mannen har ikke erkjent drapet.

Var i Stavanger da Jørgensen forsvant

– Det har vært to uavhengige etterforskninger av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vært naturlig for politiet å se etter eventuelle sammenhenger, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

- Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet da Tina Jørgensen forsvant. Dette sammenholdt med andre opplysninger i saken, gjør at han har fått status som mistenkt. Han er avhørt i saken og erkjenner ikke straffskyld, sier Malmin videre.

Mannen fremstilles i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14.

Politiet vil be om fengsling i fire uker med alle restriksjoner. Advokat Stian Kristensen er oppnevnt som hans forsvarer.

Sørvest politidistrikt vil holde en pressekonferanse på politihuset i Stavanger fredag klokka 12.

Uoppklarte drapssaker

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept om morgenen 6. mai 1995, noen få hundre meter fra sitt hjem ved Skår i Karmøy.

To år senere ble hennes 19 år gamle fetter dømt for drapet i Karmøy herredsrett. Han ble imidlertid frikjent for drapet av Gulating lagmannsrett, men samtidig dømt til å betale oppreisning til foreldrene i en sivil sak. Han tok siden saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som i 2003 dømte den norske staten til å betale erstatning til fetteren.

Tina Jørgensen var 20 år da hun forsvant natt til 24. september 2000 i Stavanger.

26. oktober samme år ble hun funnet drept i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune på Jæren.

Hennes tidligere kjæreste ble først siktet for drapet, men siktelsen ble frafalt. I 2015 ble fire personer siktet for å ha utført eller medvirket til drapet, men også her ble siktelsen frafalt.

Begge drapene har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i norsk offentlighet, særlig etter at Kripos opprettet en såkalt cold case-enhet og tok opp sakene på nytt.

Familien i sjokk

Bistandsadvokat i Tengs-saken, Erik Lea, sier til VG at nyheten kom som et sjokk.

- Vi ble orientert om dette for to døgn siden og det kom som et sjokk på mine klienter. De er i sjokk fremdeles, men er i ferd med å ta dette innover seg. De håper denne siste utvikling i saken nå kan gi dem et endelig svar på det som skjedde med deres datter natt til 6. mai i 1995, sier han.

Han sier videre at dersom politiets teori nå stemmer, er det mye som taler for at foreldrene til Birgitte Tengs har tatt feil - da de har levd i den tro i 25 år at det var fetteren som sto bak.

- Han har det vanskelig

Den siktede mannens forsvarer, Stian Kristensen, forteller at mannen har det vanskelig.

– Det jeg kan si er at han nekter straffskyld. Og så kan jeg si at han opplever det som en sjokkartet opplevelse å bli siktet og dratt inn i disse to sakene. Og at han har det vanskelig, sier han.