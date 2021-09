Regjeringssonderingene fortsetter mandag

Steinar er klar for å åpne allerede i kveld: - Det er bare ett trøndersk ord for dette, og det er «hærlig»

Saken oppdateres.

Det kunngjorde de tre partilederne fredag ettermiddag.

– Vi begynte sonderinger i går, og det har vi hatt glede av. Gode samtaler. Og vi kommer til å fortsette de samtalene på mandag. Det er i grunn budskapet, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da partilederne møtte pressen klokka 15 fredag.

– Det har vært bra stemning. Vi er oppstemt over det valgresultatet som var, og som gir oss en mulighet og et mandat. Og med det grunnlaget har vi gått gjennom viktige saker og vil fortsette med det på mandag, fortsatte Støre.

– Nå er det helg

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken har siden torsdag formiddag vært samlet til intense samtaler om et mulig regjeringssamarbeid.

Partilederne ville ikke si om det hadde vært framgang i løpet av de siste to dagene, eller om de nå er nærmere å gå inn i forhandlinger.

– Nå er det helg, sa en ordknapp Sp-leder til pressen utenfor hotellet.

– I morgen er det flere offisielle avslutninger i Stortinget, og for min del konfirmasjon på søndag, så nå blir det helgefri, før vi fortsetter på mandag, slo han fast.

Han beskriver de siste to dagenes samtaler som gode og seriøse.

– Og på bakgrunn av disse må vi se om det er grunnlag for den ene eller andre konstellasjonen, sier han.

Utfordringer

Selve samtalene har foregått i dyp hemmelighet, og lite har lekket ut fra møterommene.

Et kjernespørsmål i samtalene er nettopp hvem som skal sitte i regjering sammen. Støre har sagt at han har et klart ønske om en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, mens Sp-leder Vedum har stått fast på at han foretrekker en Ap/Sp-regjering der SV ikke er med. Men han har aldri lukket døra helt for SV.

I tillegg til partilederne har parlamentarisk leder Marit Arnstad i Sp, SV-nestleder Kirsti Bergstø og Ap-nestleder Hadia Tajik deltatt i sonderingene. Partiene har også hatt en rekke rådgivere på plass på hotellet for å bistå.

– God arbeidsøkt

Heller ikke SV-leder Lysbakken hadde mye å meddele fredag ettermiddag.

– Vi har hatt en god arbeidsøkt. Når vi nå gjenopptar sonderingene til mandag, så er det fordi det er planlagt mange ting til helgen. Vi har blant annet landsstyremøte i helgen, så derfor må det bli sånn. Det er naturlig at vi møtes mandag og fortsetter. Men det har vært en god runde, sier han.

Støre ble spurt om hvorvidt han var mer optimistisk til en flertallsregjering etter de to første dagene med sonderinger.

– Det foregår i en god tone. Det er omfattende samtaler med mange saker, men jeg syns det forløper som vi hadde håpet. Vi tar det grundig og seriøst, og derfor fortsetter vi til mandag, sier Støre.