Stortingspresident Hansen: - Gransking og kritisk bevissthet på Stortinget er nødvendig

– Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring. Norge skal redusere egne utslipp av klimagasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. I tillegg skal vi støtte fattige land i deres arbeid, sa kongen da han leste opp trontalen på vegne av regjeringen i Stortinget mandag.

Talen er den siste under Erna Solbergs nåværende statsministerperiode. Trontalen gir uttrykk for hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.

– Norske utslipp går ned. I forrige periode la regjeringen fram planen for ytterligere utslippskutt fram mot 2030. Nå skal denne planen iverksettes, sier kongen.

På vegne av regjeringen trekker han fram det å sørge for at prisen for å slippe ut klimagasser må opp, som det viktigste tiltaket.

– Det er nødvendig for å skape et marked for nye, klimavennlige løsninger og ny teknologi, heter det i talen.

Utfordringer i arbeidslivet

Under trontalen i Stortinget talte kong Harald om utfordringene i arbeidslivet, og spesielt om at det trengs flere i arbeid i framtidens velferdsstat.

– Den økonomiske aktiviteten i Norge tar seg raskt opp. Det er nå flere sysselsatte i befolkningen enn før pandemien kom. Stadig færre går ledige. Det blir stadig flere ledige stillinger, sa kongen.

Flere må i arbeid for å finansiere velferden når bidraget fra oljeaktiviteten reduseres, poengterte han.

– Allerede nå ser vi mangel på kvalifisert arbeidskraft flere steder. Det er både en utfordring og en mulighet. En utfordring fordi mangel på arbeidskraft gir mindre verdiskaping og velferd i samfunnet, en mulighet fordi det er mange flere som kan og vil arbeide i vårt samfunn, sa han.

Hansen om gjenåpning

Under åpningstalen mandag trakk nyvalgt stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fram gleden over at pleksiglassene i nasjonalforsamlingen nå er fjernet.

– Vi har tro på at pandemien er på hell, sa Hansen.

Hun mener verdenssamfunnet har vært satt på en stor prøve både politisk, økonomisk, sosialt og verdimessig.

– Gjenåpning – på noen områder gjenreising – kommer til å prege også vårt arbeid i ukene og månedene som kommer. Det samme vil behovet for å høste lærdommer gjøre, sa stortingspresidenten.

Hun sier fremtiden er usikker, men mener politikerne må jobbe med å finne løsninger og forsvare demokratiets grunnprinsipper.

– Ingen visste at vi skulle gå en pandemi i møte da vi tok fatt på forrige stortingsperiode. På samme måte vet vi ikke hva den kommende perioden vil medføre, sa Hansen.

- Gransking nødvendig

Hansen formante til konstruktiv debatt i den kommende stortingsperioden i sin innledning.

- Vi må ha vilje og evne til et respektfullt ordskifte. La oss huske at vi har et ansvar enten vi uttaler oss skriftlig eller muntlig.

Hansen kom også inn på den pågående granskingen av stortingsrepresentantenes pendlerboliger.

- Vårt virke angår livene til alle som bor i Norge. Og årvåkenhet, gransking og kritisk bevissthet på oss er nødvendig fordi Stortinget er folkestyrets fremste institusjon.

Hun ba tradisjonen tro Stortingssalen framsi ønsket: «Gud bevare kongen og fedrelandet». Før salen sang nasjonalsangen.