Støre og Vedum presenterte plattformen: Slik skal de endre Norge

Saken oppdateres.

Pressekonferansen ble holdt utenfor Hurdalsjøen Hotell, der forhandlingsdelegasjonene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jobbet de siste ukene.

- Stortingsvalget ga et mandat for ny kurs der vi tar vanlig folk på alvor. De skal merke en forskjell i retningen av politikken, åpnet Gahr Støre da han møtte pressen klokken 14.00.

- Og vi skal ha en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, la han til.

Støre sa det hadde vært en tøff økt der de to partiene har laget en 80 siders plattform, som skal være starten på et langt samarbeid.

Vil godta fylkesoppløsninger

Trygve Slagvold Vedum takket Gahr Støre for en god arbeidsøkt.

- Det har vært et døgnkontinuerlig samarbeid de siste ukene for å finne de sterke og gode løsningene. Nå skal Norge få ei regjering som lytter på folk. Denne styringsplattformen føler jeg et veldig stort eierskap til, sa Vedum.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret, og redusere elavgiften og drivstoffavgiften, kommer det fram i plattformen.

Det er også klart at regjeringen ønsker å godkjenne Troms og Finnmarks søknad om å oppløse fylket.

Senterpartiet fikk ikke viljen sin med sitt ønske om å gi sammenslåtte kommuner muligheten til skilsmisse - uten å gå via kommunestyret i den nye kommunen. Hurdalsplattformen åpner for kommune-skilsmisser, men kun dersom kommunestyret i den nye kommunen ber om det.

Klima: Vil kutte 55 prosent

Gahr Støre la vekt på at klimakuttene skal bli større når den rødgrønne regjeringen tar over.

- Vi oppjusterer klimakuttene til 55 prosent til 2030 og vi skal ha en CO2-avgift opp mot 2000 kroner innen 2030, la han til.

Regjeringen vil også «gjøre Norge til en pådriver for en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk, med mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over nivået i førindustriell tid», heter det i regjeringsplattformen.

Adresseavisen ville vite om de kunne garantere at det ikke blir dyrere for folk i distriktene å fylle bensintanken.

- Vi skal legge en ny retning, men du får se svaret når vi kommer med tilleggsproposisjonen senere i høst. I plattformen står det at lavere drivstoffavgifter og peker på hvordan man kan bruke biodrivstoff for å få det til, svarte Vedum.

Det er uenighet mellom Sp og Ap om nettopp CO2-avgiften, og mange var spent på hvordan de ville svare på Solberg-regjeringens offensive avgiftsøkning for å få ned utslippene.

Blir opptrappingen av CO2-avgiften like rask som Solberg-regjeringen la opp til, spurte NRK.

- Det er gode argumenter for ikke å forskyve opptrappingen langt ut i perioden, men jeg la merke til at Solberg la fram et forslag som ikke ville fått støtte av Frp, svarte Støre.

LES OGSÅ: Både Ap og Sp har godkjent Hurdalsplattformen

Fortsetter oljeleting

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler i den nye regjeringserklæringen at oljeletingen skal fortsette, men med noen innstramminger.

«Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder», fastslår de to partiene i den såkalte Hurdalsplattformen.

Samtidig fastslås det at leting i denne stortingsperioden hovedsakelig skal skje gjennom forutsigbar tilgang på leteareal gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder – såkalte TFO-runder.

Arealtilgangen skal styres slik at hensynet til fornybare næringer, klima og miljø veier tungt, og klima og miljø skal vurderes mer helhetlig i TFO-rundene.

LES OGSÅ: Varsler tøffe runder om drivstoffpriser

Ministerpostene er klare

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at både regjeringsplattform og regjeringskabal er klar på vei inn til Hurdalsjøen Hotell onsdag formiddag.

- Alt er klart, vi er ferdige, sier Sp-lederen på spørsmål om han er forberedt på fremleggelsen av Ap-Sp-plattformen.

På spørsmål om ministerpostene er fordelt, svarer han det samme.

- Det er fordelt, så nå er alt på plass og meldes inn i tur og orden, sier Vedum, og legger til at det er kongen som først får vite akkurat hvordan denne kabalen blir.

LES OGSÅ: Aftenposten: To trønderske Sp-profiler blir statsråder

Dette er allerede lekket

Den politiske enigheten om plattformen kom på plass allerede i fredag i forrige uke.

Dette er noen av punktene som lekket ut i mediene før pressekonferansen onsdag: