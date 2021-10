Erna og co. tok farvel: - Tusen takk

Mann i 30-årene siktet for drapene på Kongsberg

Danmark er klare for å bistå norsk politi

Saken oppdateres.

I dag klokka 12.00 tar Jonas Gahr Støre offisielt over som statsminister i Norge.

Før det - klokka 10.00 - holdt Erna Solbergs regjering sitt siste statsråd. Regjeringens søknad om avskjed ble da innvilget av kong Harald i statsråd, med virkning fra kl. 12.00. Klokka 10.15 kom den avtroppende regjering ut på Slottsplassen.

Erna Solberg takket av etter åtte år som statsminister med blomsterseremoni på Slottsplassen

– Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering, og ønsker dem lykke til, sa Solberg fra Slottsplassen.

Hun kom ut av sitt siste statsråd med resten av regjeringen, der fikk de utdelt blomster og en runde applaus fra de frammøtte.

Samtidig vil Jonas Gahr Støres regjering bli utnevnt, også det med virkning fra kl. 12.00 samme dag.