Politiet ble beskutt med piler da de traff den drapssiktede mannen

Duket for konserthelg: Her er 13 helgetips i Trondheim

Saken oppdateres.

SISTE: Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen sier til NRK at den siktede mannen skal vurderes av rettspsykiatriske sakkyndige. Arbeidet skal ifølge politiadvokaten starte torsdag.

Mannen som er siktet for drapene på Kongsberg onsdag, framstilles for varetektsfengsling fredag. Klokkeslett er fortsatt ikke kjent, opplyser politiet til NTB.

Holdt pressekonferanse

– Vi håndterer dette i flere spor. For det første er det en stor etterforskning i gang som skal legge grunn for en påtaleavgjørelse, for det andre for å gi lokalbefolkningen og berørte så gode svar som mulig, sier politimester Ole Bredrup Sæverud ved Sør-Øst politidistrikt under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Klokken 18.13 onsdag fikk politiet melding om en mann med pil og bue som skjøt mot folk i Kongsberg sentrum. Kort tid senere var en patrulje på stedet. Politiet besluttet væpning og sendte kort tid senere ytterligere tre patruljer.

– Til sammen i hendelsesforløpet fram til pågripelsen har 22 patruljer vært i innsats. Ytterligere ressurser var på vei, men kom ikke fram før pågripelsen, sier politimesteren.

Alle trolig drept etter første kontakt med politiet

De drepte er alle i alderen 50–70 år, og er fire kvinner og én mann, opplyser Sæverud.

– Ut fra det vi vet nå fremstår det rimelig klart at noen, trolig alle, er drept etter at politiet var i kontakt med gjerningsmannen første gang, klokka 18.18, sier han.

Etter den første kontakten, fikk patruljen øye på ham igjen.

– Ved andre hendelse blir de beskutt med piler og mistet kontakt med mannen, som kommer seg unna. Han blir sett forskjellige steder i byen, sa politimesteren.

Klokka 18.47 ble det meldt at han er pågrepet.

– Det ble avfyrt varselskudd i forbindelse med pågripelsen, sa Ole Bredrup Sæverud.

– Har vært samarbeidsvillig

– Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen, herunder som følge av at det tidligere har vært bekymringer knyttet til radikalisering. Vi har ikke meldinger på ham i 2021, men tidligere. De har vært fulgt opp.

Sæverud legger til at mannen er konvertitt til Islam.

Mannens forsvarer, Fredrik Neumann, fortalte i 05-tiden torsdag at mannen samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsen. Sæverud har det samme inntrykket.

– Tilbakemeldingen jeg har fått er at han har vært samarbeidsvillig, sier han – og legger til at han ikke vet om mannen sitter i avhør nå.

Ber folk slutte å dele bilder og videoer

Politimesteren sier at områdene som er avstengt i Kongsberg ikke vil åpnes helt ennå.

– Så fort det er riktig å gjøre det, vil de ulike lokasjonene bli frigitt. Det er avhengig av hvilke oppgaver vi har å gjøre.

Sæverud kom til slutt med en oppfordring til dem som har delt bilder og videoer av hendelsen i sosiale medier.

– Vær så snill og slutt med det. Det er lite klokt og lite respektfullt overfor dem som har vært direkte berørt i denne saken, sier han avslutningsvis.