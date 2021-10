Frigir navn på de avdøde etter Kongsberg-drapene

En stor seier for samene. Nå må staten rydde opp på Fosen

Saken oppdateres.

Politiet har sagt at de fem ble funnet både innendørs og utendørs. De har også uttalt at alle fremstår som tilfeldige ofre.

Offentliggjøringen av navnene skjer i samråd med de avdødes pårørende.

Disse ble drept på Kongsberg:

Andréa Meyer, 52 år

Hanne Merethe Englund, 56 år

Liv Berit Borge, 75 år

Gunnar Erling Sauve, 75 år

Gun Marith Madsen, 78 år

- Har det tungt

De etterlatte etter de fem drapene på Kongsberg har det tungt, sier familienes bistandsadvokat.

– De er i sorg og har det tungt og vanskelig, sier advokat Astrid Røkeberg til NTB.

De siste dagene har hun vært koordinerende bistandsadvokat for de pårørende etter de fem som ble drept på Kongsberg onsdag kveld.

Det vil bli oppnevnt flere bistandsadvokater for de ulike familiene i løpet av de neste dagene.

- Hypotesen om konvertering er svekket

Politiet har uttalt at 37 år gamle Espen Andersen Bråthen som er siktet for Kongsberg-angrepet, har vært i kontakt med helsevesenet en rekke ganger gjennom flere år.

Under pressekonferansen lørdag ettermiddag opplyser politiet at hypotesen om at siktede har konvertert til islam er svekket.

– Med det mener vi at han ikke har fulgt opp eller brukt de tradisjonene som er vanlig i den kulturen og religionen, sier politiinspektør Per Thomas Omholt under pressekonferansen

Han understreker at politiets styrkede hypotese er at det var sykdom som var hovedårsaken til drapene.

– Hypotesen som er styrket er at han har gjort dette alene Det er ingenting i etterforskningen så langt som tyder på at han har samarbeidet med noen, sier Omholt

Innlagt på helseinstitusjon

37-åringen er blitt avhørt av politiet etter pågripelsen, men hans helsetilstand har forverret seg de siste dagene, noe som gjør at han ikke er i stand til å la seg avhøre, har politiet opplyst.

Mannen er nå innlagt på en lukket helseinstitusjon, og han blir undersøkt av rettspsykiatere for å avklare tilregnelighetsspørsmålet.

Det ble benyttet tre våpen i angrepet, hvorav ett av dem var pil og bue. Ingen andre skytevåpen ble benyttet. Tre andre personer ble skadd i angrepet, men samtlige er utskrevet fra sykehus.