Kronprinsparet minnes ofrene i Kongsberg

Saken oppdateres.

Kronprinsparet ankom Kongsberg kirke noen minutter før 11 for å delta på sørgegudstjenesten etter angrepet som kostet fem mennesker livet, skadde tre og utsatte et ukjent andre for drapsforsøk onsdag kveld.

Også landet nye justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) møtte opp for å delta på gudstjenesten.

Sogneprest Roar Tønnessen ønsket velkommen med noen ord fra Det gamle testamente.

– Min smerte var så bitter. Jeg ble het om hjertet. Jeg stønnet og det brant som ild. Kong David sa disse ordene for 3000 år siden, og de gjelder her i dag, sa Tønnessen.