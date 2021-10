Politiet: – Gjerningsmannen på Kongsberg brukte stikkvåpen

En mann står for over halvparten av boligsalgene på Røros

Sjefen min krever at jeg koronatester meg. Kan han det? Jobbeksperten svarer

Gjenåpning med smell etter skrekk-år for Trondheim kino

Nå skal Bråthens psykiske helse utredes. Hva betyr det for straffen han kan få?

Gladmelding for OL-vinneren: – Vi er veldig lykkelige

Singelkrisa: - Mange jenter bruker mye sminke. Er det innafor å be om et bilde uten sminke?

Det er bare å forberede seg. Nå kommer en tøff periode for mange tenåringsforeldre

Er det rimelig at mange skal prakkes, plages og føle seg dumme?

– Det er jo sjefen vår det er mye snakk om. Det er ikke positivt for noen

Saken oppdateres.

– Når det gjelder våpen, har vi tidligere gått ut med at det er benyttet pil og bue. De andre våpnene som har vært benyttet, er stikkvåpen. Vi ønsker ikke å gå ut med hva slags type stikkvåpen det er av hensyn til at ikke alle vitner på åstedet er avhørt, sa politiinspektør Per Thomas Omholt på en pressebrifing mandag.

Fem personer ble drept og tre skadd i angrepet på Kongsberg onsdag i forrige uke. Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for drapene. Han har erkjent de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

– Når det gjelder fornærmede, vil dette komme opp i et tosifret antall, sa politiinspektøren.

Spørsmålet nå er hva de har vært utsatt for i henhold til straffeloven.