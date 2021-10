Helseministeren: Det kan bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak

Skadene gjør at treneren må ta hensyn. Dette sier RBK-profilen om fremtiden

De andre på visning stønnet over alt som måtte gjøres. Han så potensialet

Etterlyst brødrepar nekter for å ha noe med Mortensrud-drapet å gjøre

To terrordømte brødre etterlyst for drapet på Mortensrud

To terrordømte brødre etterlyst for drapet på Mortensrud

Saken oppdateres.

– Pandemien er ikke over, og vi ser nå at smittetallene øker flere steder, sier Kjerkol i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Helseministeren sier at hvis det kommer en stor økning i smittespredningen lokalt eller nasjonalt som gir høy belastning på helsetjenestene, må kommunene være forberedt på å begrense smittespredningen gjennom lokale tiltak.

– Det kan også bli aktuelt å innføre nasjonale tiltak, sier Kjerkol, som ikke utdyper hva slags tiltak det kan være snakk om.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et justert rundskriv for å veilede kommunene om lokale smitteverntiltak som kan være nødvendige ved lokale utbrudd. Statsråden trekker fram at da Norge gikk inn i fasen «En normal hverdag med økt beredskap», ble de fleste tiltakene i covid-19-forskriften opphevet, og myndighetene gikk fra å ha en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi.

– En viktig forutsetning i beredskapsstrategien er at kommunene setter i verk forskrifter som gjeninnfører tiltak hvis den lokale situasjonen tilsier det, sier Kjerkol.

Rundskrivet som er sendt til kommunene, gir blant annet utfyllende forslag til hvordan kommunale forskrifter og enkeltvedtak kan utformes.