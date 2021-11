Stortingspresidenten trekker seg etter pendlerbolig-avsløring

RBK-profilen selger huset: – Det er for stort for meg

Det skjer etter at politiet torsdag kveld varsla at de starter etterforskning av en rekke pendlerbolig-saker.

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, opplyser Hansen til NTB.

Onsdag sa Hansen at hun ikke har noen planer om å trekke seg som stortingspresident. Torsdag har hun altså kommet til motsatt konklusjon

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun.

Adresseavisen har vært i kontakt med Hansen torsdag kveld. Hun viser til NTB, og vil ikke kommentere ytterligere i kveld.

Var bekymra i valgkampen

Adresseavisen publiserte avsløringen tirsdag kveld. I denne første saken beklaga Eva Kristin Hansen å ha misforstått regelverket for Stortingets ordning med gratis pendlerboliger til stortingspolitikere.

Til nå har Hansen sagt at det var først mandag kveld, etter at Adresseavisen stilte spørsmål om hennes bruk av ordninga, at hun skjønte at hun har brutt med retningslinjene

- Hvis jeg hadde ant at jeg hadde gjort noe galt, ville jeg aldri gått for å bli stortingspresident, sa Hansen til Adressa onsdag.

Men Adresseavisen hadde tatt kontakt med Hansen allerede i valgkampen med spørsmål om hennes bruk av pendlerbolig-ordninga.

Torsdag erkjente Hansen at hun hadde vært bekymra allerede i valgkampen for at hennes bosituasjon skulle komme i søkelyset.

- Jeg husker i valgkampen i Trøndelag, så fikk jeg masse spørsmål fra Adresseavisen rundt saken, med at jeg hadde leid hos Trond Giske og da var jeg bekymra, for jeg tenkte «uff, nå blir det styr rundt meg også», sa Hansen til NRK torsdag ettermiddag.

Åpner etterforskning

Oslo Statsadvokater har torsdag bedt Oslo politidistrikt etterforske om stortingspolitikere har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

– Gjennom mediene har det i løpet av høsten framkommet minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering av nevnte regelverk. Flere av de folkevalgte har også uttalt seg i mediene, skriver førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i en etterforskningsordre som ble offentliggjort torsdag kveld.

Oslo statsadvokatembeter mener straffeprosessloven kommer til anvendelse, selv om det ikke er inngitt noen anmeldelser for forholdene.

«I lys av det fremkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri (straffeloven § 371 flg.) ved at en eller flere folkevalgte har oppgitt feilaktige opplysninger til Stortinget og som har medført at de(n) urettmessig har fått tildelt pendlerbolig i Oslo og derigjennom skaffet seg en uberettiget vinning», heter det i etterforskningsordren.

Straffelovens paragraf 371 har en strafferamme på inntil to år. Den stiller krav om man med forsett har skaffet seg uberettiget vinning.

NRK: - Krisemøte i Ap

Ifølge NRKs Dagsnytt 18-redaksjon var det krisemøte i Ap om stortingspresident Eva Kristin Hansens bruk av pendlerbolig torsdag kveld.

- Vi hadde inntil ett minutt før sending hadde NRK avtale med parlamentarisk leder i Ap, Rigmor Aaserud, at hun skulle være med i panelet, men det kunne ikke hun og etter det vi nå forstår er det et krisemøte i Ap på Stortinget, informerte programleder Espen Ås i NRKs debattprogram Dagsnytt 18.

Rigmor Aasrud, som altså leder Aps arbeid i Stortinget, sa onsdag og torsdag morgen at hun hadde tillit til Hansen som stortingspresident.

Torsdag kveld støttet hun Hansens avgjørelse om å trekke seg.

– Når man kommer under politietterforskning, er saken avgjort. Det er ikke forenlig med å ha et verv som stortingspresident, sier Aasrud til Adresseavisen.

Fakta om pendlerboligsaken * Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget. * Tirsdag ble det i Adresseavisen kjent at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) hadde hatt pendlerleilighet, samtidig som hun fra 2014 eide bolig sammen med mannen sin på Ski, bare 29 kilometer fra Stortinget. Hun hadde da folkeregistrert adresse i en leilighet eid av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten. * Torsdag kveld trakk Hansen seg fra vervet. Det skjedde like etter at Oslo politidistrikt meldte at de åpner bedragerietterforskning av pendlerboligsakene etter opplysninger om at minst seks navngitte stortingsrepresentanter kan ha feilpraktisert reglene. * 5. september avslørte Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde bodd gratis i pendlerleiligheter i Oslo. Han hadde folkeregistrert adresse hos foreldrene i Agder fra 2009 til november 2020. Samtidig har han eid og leid ut halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm. * Ropstad gikk av som statsråd og partileder 18. september, etter at det ble kjent at han også hadde fått tilgang til en gratis statsrådsbolig uten å betale skatt av fordelen. * Aftenposten har også meldt om flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget som samtidig eier boliger som de leier ut i Oslo. Det er flere representanter som er eller har vært registrert bosatt hos foreldrene og fått pendlerbolig. Dersom man ikke har utgifter til egen bolig er regelen at man skal skatte av fordelen med gratis bolig. Dette har vært praktisert ulikt. * Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå pendlerboligsakene. Stortingets administrasjon skal også gå gjennom alle enkeltsaker om mulige brudd på reglene. * Stortinget har i tillegg satt ned et eksternt utvalg som skal gjennomgå regler, retningslinjer og praksis. Kilder: Aftenposten, NTB, Stortinget

Kritiserer administrasjonen

Torsdag formiddag ble det klart at Hansen skulle skrive en skriftlig redegjørelse om hennes bruk av pendlerbolig-ordninga, etter krav om informasjon fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

Redegjørelsen ble offentligjort samtidig som det ble klart at Hansen trekker seg.

I redegjørelsen kommer Hansen med kritikk til Stortingets administrasjon, for det Hansen mener er manglende informasjon til politikerne om hvordan reglene for pendlerbolig skal tolkes.

Ifølge Hansen ble administrasjonens tolkning av reglene endra i 2009, uten at dette ble sagt fra om. Endringa skal innebære at det fra 2009 ikke er greit å ha pendlerbolig så lenge man disponerer egen bolig innen fire mil fra Stortinget.

«Så vidt jeg har brakt på det rene er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt Stortingsrepresentantene, endring av selve regelverket, eller endring daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget. Stortinget vil selvfølge spørre representantene om dette framover», skriver Hansen.

Hun beskriver også i redegjørelsen at hun mandag, da Adresseavisen tok kontakt, fikk beskjed fra administrasjonen om at hun hadde fulgt reglene. Mens administrasjonen senere samme kveld hadde snudd.

«Mandag 15.11.2021 ca kl 22.00 fikk jeg da telefonen fra Stortingets direktør. Nå var Stortingsadministrasjonens konklusjon at jeg hadde brutt regelverket».

Adresseavisen har kontakta Stortingets administrasjon torsdag kveld med spørsmål om dette, uten å få svar.

Fakta om stortingspresidenten Dette er rollen som stortingspresident: * Tittelen på Stortingets fremste tillitsvalgte er stortingspresident, som leder Stortingets presidentskap. Stortingspresidenten er den øverste lederen av stortingsarbeidet og veksler med de fem visepresidentene om å lede forhandlingene i plenum. * Ved stemmelikhet i presidentskapet, gjør presidentens stemme utslaget. * Rent formelt er stortingspresidenten landets høyest rangerte person etter medlemmer av kongehuset, og presidenten har derfor visse representasjonsoppgaver. På folkemunne blir stortingspresidenten kalt Norges nest mektigste rent formelt, men i praksis har flere mer makt. * Stortingspresidenten velges for én sesjon av gangen, det vil si for ett år av gangen. I praksis blir presidenten oftest gjenvalgt årlig innenfor en stortingsperiode på fire år. * Som hovedregel kommer stortingspresidenten enten fra det største partiet på Stortinget, eller en gruppe av partier som samlet har flertall. * Fram til 2009, da Stortinget besto av to avdelinger kalt Odelstinget og Lagtinget, var det en odelstingspresident og en lagtingspresident. * Eva Kristin Hansen ble valgt til stortingspresident 8. oktober, men trakk seg torsdag 18. november etter at hun hadde brutt reglene om pendlerbolig. * Dette er stortingspresidentene siden år 2000: Kirsti Kolle Grøndahl (Ap, 1997-2001), Jørgen Kosmo (Ap, 2001-2005), Thorbjørn Jagland (Ap, 2005-2009), Dag Terje Andersen (2009-2013), Olemic Thommessen (H, 2013-2018), Tone Wilhelmsen Trøen (H, 2018-2021), Eva Kristin Hansen (Ap, 2021). (Kilde: Store Norske Leksikon) NTB

Taus Kjerkol

Adresseavisen har vært i kontakt med leder i Trøndelag Ap og helseminister, Ingvild Kjerkol (Ap), torsdag kveld. Hun vil ikke kommentere Hansens avgang.

- Nei, dette har jeg ingen kommentar til nå i kveld, sier Kjerkol til Adresseavisen.