Omikron har kommet til Norge – to tilfeller påvist

Saken oppdateres.

Det er bekreftet to tilfeller at omikronvarianten i Øygarden kommune. De to personene som er smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

Øygarden kommune opplyser at det er registrert to tilfeller av varianten i kommunen.

Helseminister Ingvild Kjerkol har kalt inn til pressekonferanse klokken 13.15 om at omikronvarianten er påvist i Norge.

– Jeg forstår at det kan virke skremmende på noen, men vi har vært forberedt på det både i Norge og internasjonalt, og har planer for å håndtere smitte umiddelbart. De smittede er satt i isolasjon og deres nærkontakter i karantene, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en e-post til VG.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog skal også være til stede på pressekonferansen.

På reise i Sør-Afrika

Ordfører Tom Georg Indrevik sier at de to som er bekreftet smittet, har vært på reise i Sør-Afrika.

– Vi har hatt kontakt med Folkehelseinstituttet gjennom helgen, og det er tatt ekstra forholdsregler når det gjelder de som er smittet av omikronvarianten, sier ordføreren.

Tirsdag ble det kjent at Ullensaker kommune hadde sendt tre positive koronaprøvesvar til sekvensering for omikronvarianten.

Mandag innførte regjeringen flere nye tiltak knyttet til denne nye virusvarianten. Blant annet er isolasjonstiden forlenget til sju dager for personer som tester positivt for korona og kan være smittet med omikron. I tillegg må husstandsmedlemmer og andre nære personer i smittekarantene i ti dager.

Varianten ble først påvist i Sør-Afrika og har skapt uro verden rundt siden den ser ut til å være mer smittsom. Ifølge en risikorapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) gir den trolig ikke mer alvorlig sykdom eller død.

Stoltenberg: - Ja, vi skal være bekymret

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sa mandag morgen til NRK at det er grunn til bekymring.

– Ja, vi skal være bekymret. Så er det Folkehelseinstituttets jobb å være bekymret på en profesjonell måte, hele tiden, og vurdere hva som kan skje, og hva som er de verre scenarioene for hva som kan skje, sa Stoltenberg.

FHI tror det er sannsynlig at vaksinene virker også mot denne varianten.

– Hvor godt vet vi ikke, sa Stoltenberg.

Ifølge FHI vil det komme svar om dette innen midten av desember.

Bør slås ned

FHI mener også at lokale utbrudd av varianten bør slås ned de kommende ukene, fram til vi har fått mer oversikt over den.

Den nye koronavarianten ble meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Den har siden spredt seg til flere land, blant annet i Europa. Norge og flere andre land har innført innreiserestriksjoner fra en rekke land i sørlige Afrika.